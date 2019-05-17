Venezuela'da ki siyasi krize son vermek için Maduro yönetimi ile muhalefet arasında Norveç'in başkenti Oslo'da görüşmeler yapıldığı açıklandı. Açıklamayı yapan isim Venezuela'nın Birleşmiş Milletleri Daimi Temsilcisi Jorge Valero oldu. Muhalif lider Guaido ise görüşmeyi yalanladı.

Venezuela'daki siyasi krizin çözümlenmesi için Maduro yönetimi ve muhalefet arasında Oslo'da görüşmelerin yürütüldüğü açıklandı.



Açıklamayı Venezuela'nın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Jorge Valero yaptı.



Valero, "Bolivarcı hükümet ile muhalefetin demokratik kesimleri arasında görüşmeler var" dedi ve ekledi: "Demokratik muhalefet diye adlandırdığımız bir muhalefet grubu var. Maalesef bir de savaş çığırtkanı, terörist ve faşist bir muhalefet var. Bunlar açıkçası ABD imparatorluğunun kuklaları."



ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarıyla Venezuela halkını cezalandırıldığının altını çizen Valero, "Donald Trump savaş suçlusudur" şeklinde konuştu.



Valero, ABD destekli muhalefet ile yapılan görüşmelerin gidişatına dair bilgi vermedi.



Oslo'daki görüşmelere ilişkin bir açıklama da Norveç Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.



Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, mevcut gerilimin daha da artmaması için tarafların siyasi ve barışçıl çözüm bulmasını desteklediğini söyledi.



Muhalif lider Juan Guaido ise hükümet ile doğrudan görüşme yapmadıklarını iddia etti.



Ancak Norveç'teki görüşmeye heyet gönderdiğini de kabul eden Guaido (Guaydo), "Oslo arabuluculuk yapmaya çalışıyor" dedi.



Norveç, daha önce de Kolombiya ve FARC örgütü arasında 2016'da varılan barış anlaşmasına destek olmuştu.





ulusal.com.tr

