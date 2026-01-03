Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama

Son dönemde Washington yönetimi ile yaşadığı siyasi ve askeri krizle gündemde olan Venezuela'da hareketli saatler yaşanıyor.

Başkent Karakas'ta art arda çok sayıda patlama sesi duyuldu. Patlamaların etkisiyle şehrin çeşitli bölgelerinden dumanların yükseldiği görülürken, olayların kaynağına, nedenine ya da herhangi bir can kaybı olup olmadığına dair resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Bölgedeki yerel kaynaklar ve sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, patlamaların yaşandığı sırada ABD Deniz Piyadelerine ait helikopterlerin Karakas semalarında uçuş yaptığı öne sürüldü. Söz konusu iddiaya ilişkin ABD makamlarından veya Venezuela yönetiminden herhangi bir doğrulama gelmedi.

"FÜZELERLE BOMBALIYORLAR"

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Venezuela'daki duruma ilişkin açıklama yaptı. Petro, başkent Karakas'a yönelik bir saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Petro, söz konusu paylaşımında, "Karakas şu anda saldırı altında. Venezuela'ya saldırdılar. Füzelerle bombalıyorlar. OAS ve BM derhal toplanmalı" ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ulusal acil durum ilan etti.

GERİLİM ADIM ADIM TIRMANDI

İki ülke arasındaki ipler, Trump'ın Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha etkin kullanılması talimatını vermesiyle gerilmişti. Bu talimatın ardından ABD, Karayipler'deki askeri hareketliliğini önemli ölçüde artırdı. Washington yönetimi, ağustos ayı sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan büyük bir deniz gücü sevk etti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil olmak üzere operasyonlara hazır olduğunu belirtirken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise bu tehdide karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu ifade etti.

Süreç içerisinde ABD, Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini öne sürdüğü Cartel de los Soles isimli suç örgütünü "Yabancı Terörist Örgütler" listesine dahil etti. Karakas yönetimi bu adımı, ülkeye müdahale için bir bahane yaratma girişimi olarak nitelendirdi. Hemen ardından Trump, uyuşturucu kaçakçılarının ülkeye erişimini denizden büyük oranda kısıtladıklarını ve onları çok yakında karadan da durduracaklarını belirtti. Trump'ın 29 Kasım'da Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını açıklaması üzerine ise Venezuela, durumu "egemenlik ihlali" gerekçesiyle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO) şikayet ettiğini bildirdi.