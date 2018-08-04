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Vietnam'ın altın köprüsü

Uzak Doğu ülkesi Vietnam'ın Da Nang bölgesindeki Ba Na Tepeleri üzerine kurulan altın köprü, ziyaretçi akınına uğruyor. Haziran ayında kullanıma açılan Altın Köprü şimdiden Vietnam’ın simgelerinden biri haline geldi.

Vietnam'ın altın köprüsü

Vietnam'ın Da Nang şehrindeki dev ellerin taşıdığı köprü,  yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

150 metre uzunluğunda, taştan ellerin tuttuğu altın köprü deniz seviyesinden bin 400 metre yükseklikte bulunuyor. Altın rengine boyanmış köprü mor kasımpatılarla süsleniyor. 

Haziran ayında kullanıma açılan Altın Köprü şimdiden Vietnam’ın simgelerinden biri haline geldi. 

Köprüyü görmek için gelenler “Kendimi adeta bulutların üzerinde yürüyormuş gibi hissediyorum” diyor.

Vietnam Ulusal Turizm İdaresi’nin verilerine göre, Ba Na Tepelerini 2017’de 2,7 milyon turist ziyaret etti. Altın Köprü’yle birlikte bu sayının yıllık 1,5 milyondan fazla olması bekleniyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Köprü #vietnam
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