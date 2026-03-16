Vietnam'dan günümüze ABD katliamları

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde bir ilkokula düzenlenen hava saldırısı, ABD’nin sivil katliamları konusundaki kabarık siciline yeni bir halka ekledi.

175 sivilin, özellikle de çocukların hedef alındığı bu saldırı, ABD ordusunun geçmişteki "insanlık suçlarını" ve bu suçların üzerini örtme yöntemlerini yeniden tartışmaya açtı.

VİETNAM: KENDİ ASKERİNİ BİLE KATLEDEN VAHŞET

ABD ordusunun sivil katliam tarihindeki en karanlık sayfalardan biri 1968 yılında Vietnam’da açıldı.

My Lai Katliamı'nda yüzlerce sivil vahşice öldürüldü. Olayın en dehşet verici yönü ise, katliama engel olmaya çalışan 3 ABD askerinin bizzat kendi birlikleri tarafından öldürülmesi oldu.

çılan davalarda yalnızca bir asker göstermelik bir ceza alırken, cezası 7 ay sonra hafifletilerek emperyalist sistem tarafından ödüllendirildi.

IRAK SOYKIRMI: 1 MİLYON CAN

ABD’nin 2003’te "kitle imha silahı" yalanıyla başlattığı Irak işgali, modern tarihin en büyük sivil kıyımlarından birine dönüştü.

Emperyalist Batı medyası ve Washington yanlısı kurumlar rakamları "on binlerle" sınırlı tutup gerçeği karartmaya çalışsa da, bağımsız araştırmalar (ORB ve Lancet raporları) acı gerçeği tescilledi: Irak’ta 1 milyonu aşkın sivil katledildi.

Nisur Meydanı (2007): Paralı asker şirketi Blackwater’ın Bağdat’ın göbeğinde sivilleri taraması, bu sistematik katliamın sadece "vitrin" kısmıydı. Failler birer birer aklandı, isim değiştiren şirketler emperyalist çıkarlar için öldürmeye devam etti.

AFGANİSTAN: HARİTADAN SİLİNEN KÖYLER

Afganistan’da 20 yıl süren işgal, sadece doğrudan saldırılarla değil, açlık ve hastalık gibi "dolaylı" yollarla da yüz binlerce insanı hayattan kopardı.

Kunduz Hastanesi (2015): Sınır Tanımayan Doktorlar hastanesinin 1 saat boyunca aralıksız bombalanması ve 42 hastanın yakılarak katledilmesi, ABD’nin "cerrahi müdahale" masalını yerle bir etti. Pentagon bu vahşet için tek bir askerine bile ceza vermedi.

CEZASIZLIK İMPARATORLUĞU

ABD’nin savaş suçları dosyası, bir mahkeme salonuna değil, bir belgesel karesine bile sığmayacak kadar ağır.

Washington, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni (UCM) tanımayarak ve kendi faillerini ödüllendirerek bir "cezasızlık imparatorluğu" kurdu.

MASALLARIN SONUNA GELİNDİ

Minab’daki ilkokul saldırısı, bu imparatorluğun ne ilk ne de son kurbanı; ancak gerçek rakamlarla yüzleşen dünya kamuoyu için, Amerikan "hata" masallarının artık sonuna gelindi.