Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 233'e yükseldi

Vietnam'ın kuzeyini etkisi altına alan Yagi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 233'e yükseldiği bildirildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 233'e yükseldi
Yayınlanma:

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Vietnam Afet Önleme ve Kontrol Dairesi Yagi Tayfunu'nun etkilerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, tayfunun neden olduğu afet ve kazalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 233'e çıktığı bildirildi. Halen 103 kişinin kayıp olduğunu belirtilen açıklamada, 823 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Vietnam yönetimi, tayfunun etkili olduğu bölgelerde yardım ve kurtarma operasyonları yürütmek üzere binlerce askeri personel görevlendirmiş, ülkenin kuzeyindeki kıyı kentlerinden 50 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Filipinler'in kuzey bölgelerini 3 Eylül'de vuran Yagi'nin neden olduğu şiddetli yağış, sel ve toprak kayması nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi kaybolmuştu.

Çin'in Haynan eyaletini ise 7 Eylül'de etkileyen tayfun sebebiyle 4 kişi ölmüş, 95 kişi yaralanmıştı.

Narin soruşturmasında yeni gelişme: Anne ve ağabeyin de aralarında olduğu 8 kişi tutuklandıNarin soruşturmasında yeni gelişme: Anne ve ağabeyin de aralarında olduğu 8 kişi tutuklandıYurt
vietnam sel felaketi
Günün Manşetleri
Erzincan ve Kütahya'da deprem
MİT Mahmur Kampı’nın başındaki PKK'lıyı vurdu
İstanbul'da 3 katlı bina çöktü
Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişme
"Yanındakiler seni yanıltıyor"
Diyarbakır Baro Başkanı'ndan Narin cinayetiyle ilgili açıklama
85 milyon vatandaşın kişisel verileri mi çalındı?
Son bir haftada 95 terörist etkisiz hale getirildi
Narko-Terör operasyonunda rekor uyuşturucu yakalandı
Paşinyan, çok sayıda silahın kaybolduğunu açıkladı
Çok Okunanlar
Narin soruşturmasında yeni gelişme Narin soruşturmasında yeni gelişme
İstanbul'da 3 katlı bina çöktü İstanbul'da 3 katlı bina çöktü
KKTC'den ABD'ye tepki KKTC'den ABD'ye tepki
Erzincan ve Kütahya'da deprem Erzincan ve Kütahya'da deprem
Ünlü bankadan Dolar tahmini: Dolar fırlayacak mı? Ünlü bankadan Dolar tahmini: Dolar fırlayacak mı?