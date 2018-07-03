Isparta’nın Gedikli köyünde vişne sezonu başladı. Üretici, tarlada 1 lira 60 kuruş olan vişne fiyatında memnun değil. Ürünü yetiştirmek için borç altında ezilen çifti, mazot, ilaç ve gübre fiyatında ucuzluk istiyor.



Onlar ekip biçiyor, üretime katkı sunuyor. Binbir zorluluğa katlanıyor. Geriye dönüp ceplerine baktığında gelir gideri karşılamıyor.







Soruyu biz sorduk, onlar anlattı. Sıkıntının başında pahalılık geliyor.



Yeterli desteği alsalar, üretimi artırıp ekonomiye daha çok destek verecekler, ancak zor. Gübre, mazot, ilaç pahalılığı onların belini kırıyor.



Yaşları 40-60 arasında. Çiftçilikle uğraşmak artık onları zorluyor. Mecburlar tek geçim kaynaları gözü gibi baktıkları meyve ağaçları.



Hükümete seslendiler, "Bizi destekleyin" dediler. Onlar ekip biçiyor, üretime katkı sunuyor. Binbir zorluluğa katlanıyor. Geriye dönüp ceplerine baktığında gelir gideri karşılamıyor. Isparta 'nın emektar çiftçisi, Ulusal Kanal'a içini döktü.Soruyu biz sorduk, onlar anlattı. Sıkıntının başında pahalılık geliyor.Yeterli desteği alsalar, üretimi artırıp ekonomiye daha çok destek verecekler, ancak zor. Gübre, mazot, ilaç pahalılığı onların belini kırıyor.Yaşları 40-60 arasında. Çiftçilikle uğraşmak artık onları zorluyor. Mecburlar tek geçim kaynaları gözü gibi baktıkları meyve ağaçları.Hükümete seslendiler, "Bizi destekleyin" dediler.