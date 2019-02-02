Maduro ve Venezuela halkına destek eylemleri Avrupa’ya yayılıyor. Paris ve Berlin’in ardından eylemlerin adresi bu kez Avusturya’nın başkenti Viyana oldu. Avusturya İşçi Partisi ve Avusturya Komünist Partisi öncülüğünde gerçekleştirilen eyleme Vatan Partisi Avusturya Temsilciği de geniş bir katılım gösterdi

Emperyalizmin baskılarına karşı direnen Maduro’ya ve Venezuela halkına destek eylemlerinin adresi bu kez de Avusturya’nın başkenti Viyana oldu. Avusturya İşçi Partisi ve Avusturya Komünist Partisi öncülüğünde düzenlenen destek eylemine katılım yoğun oldu. Vatan Partisi Avusturya Temsilciliği de geniş bir katılımla eyleme destek verdi.



Buluşmanın adresi Avrupa Birliği Evi (Haus der Europäischen Union) oldu. Burada toplanan kalabalık “ABD ve AB, Venezuela’dan elini çek” yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Vatan Partisi üyeleri ise eylemde Maduro’nun fotoğrafının yer aldığı “Türkiye ve Türk halkı seninle” yazılı dövizler taşıdı.



Avrupa Birliği Evi önünde partileri temsilen konuşmalar yapıldı. Konuşmalarda, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’nin seçilmiş ve meşru Devlet Başkanı’nın Nicolas Maduro olduğu ve ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Birliği olmak üzere ABD eksenindeki ülkelerin skandal bir şekilde devlet başkanı olarak tanıdığı Guaidó’nun gayrı meşru olduğu vurguları yapıldı. Venezuela Komünist Partisi’nin yaptığı, “Amerikancı darbeye karşı uluslararası bir direniş çağrısı” nedeniyle meydanlara indiklerini belirten parti temsilcileri, Yeşiller Partisi ve Cem Özdemir’i Amerikancı açıklamaları nedeniyle eleştirdi. Alman siyasetçi Cem Özdemir’in de içinde yer aldığı Almanya'da parlamentoda Yeşiller Partisi, Ağustos ayında, “Venezuela'ya uluslararası izolasyon uygulanmasını” talep etmişti.



Eylemde Venezuela’nın Avusturya Büyükelçisi Jesse Chacón da bir konuşma yaptı. Jesse Chacón, “Venezuela’nın 1999’da yapılan seçimle birlikte doğal kaynakları kamulaştırdığını. Bu millileştirme eylemlerinin ABD’yi ve diğer sömürgeci güçleri rahatsız ettiğini” söyledi. “Bolivarcı devrim bu emperyalist mücadeleyi bertaraf edecek birikime sahiptir” diyen Büyükelçi Chacón, “ABD tarafından gerçekleşen darbe girişimine karşı kesin zafer kazanacağız” dedi.



“Maduro'ya yapılan eleştirileri bir kenara bırakıp emperyalist saldırıya karşı direnişi örgütleyelim” diyen konuşmacılar kendini ‘sosyalist’ ilan eden partileri emperyalist saldırganlığa karşı açık bir şekilde anti-emperyalist tutum sergilemeye davet ettiler.



İtalya Dışişleri Bakanlığının “Venezüella’ya diğer ülkelerin müdahalesi sonucu ‘Libya’ gibi olmasından kuşku duyduğunu” belirten açıklaması eylemciler tarafından alkışlarla karşılandı. İtalya'nın gayrimeşru Guaido'yu desteklemeyeceğini açıklamasını örnek gösteren konuşmacılar, Avrupa ülkelerin aynı tavrı alması gerektiğinin altını çizdiler.



Sıklıkla “El pueblo unido jamás será vencido” (Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez) sloganları atan eylemciler açıklamaların ardından ABD Büyükelçiline yürüdü. Yaklaşık 500-600 metrelik yürüyüşün ardından ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu sokağın önünde göstericilerin önü polisler tarafından kesildi. Polisle yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca polis bariyeri önünde konuşmalar gerçekleştirildi. Bir gençlik örgütü yöneticisi polise olan tepkisini, “Burada bizi durduran Trump'un uzun koludur. Trump’ın uzun kolu burada da hissedilmekte. İçişleri Trump'un kolculuğunu yapmakta, polisin burada bizi engelleme temel sebebi bu olsa gerek” sözleriyle gösterdi.



Vatan Partililere ise eylemcilerin ilgisi yoğun oldu. Vatan Partisi üyeleri ile eylemi düzenleyen parti temsilcileri arasında eylem ve yürüyüş boyunca görüşmeler gerçekleştirildi. Öte yandan Venezuela’nın Avusturya Büyükelçiği eylemi duyurduğu iletide Vatan Partisi Avusturya Temsilciği’nin Maduro dövizleri ve Atatürklü Türk Bayrağı taşıdığı fotoğrafı paylaştı.



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