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Viyana'da nükleer enerji zirvesi

Avusturya'nın başkenti Viyana’da nükleer anlaşma konulu toplantı başladı. Toplantıya İran’ın yanı sıra Avrupa Birliği temsilcisi, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere Dışişleri Bakanları katılıyor.

Viyana'da nükleer enerji zirvesi

Zirve öncesi telefon diplomasisi hızlandı. Bakanlar, Viyana'da bir araya geldi. Nükleer anlaşma toplantısı Avusturya'da düzenlendi.

Toplantıda, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından sürecin devamına yönelik yol haritası belirlenmeye çalışılacak.

Toplantı öncesi İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Avrupa'nın anlaşmanın devamından yana olduğunu vurgulayan Merkel, "Nükleer anlaşmada kalmak istediğimizden eminiz ve görüşmeleri sakin bir ortamda sürdürmemiz gerektiğine inanıyoruz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı da  "Eğer İran'la işbirliğini teşvik etme amacıyla Viyana'da yapılan toplantı ümit verici olursa işbirliğimizi sürdürürüz" ifadelerini kullandı.

Avusturya’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Zarif de , Viyana Zirvesi öncesi AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi.

Mogherini ile nükleer anlaşmayı görüşen Zarif, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, “Viyana oturumundaki açık ve net görevim şudur: Pratik çözüm bulma. AB, Rusya ve Çin dahil olmak üzere Alman, Fransız ve İngiliz mevkidaşlarımdan muğlak ve büyük vaatler yerine, net ve uygulanabilir taahhütler sunmalarını ümit ediyorum” ifadelerine yer verdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #viyana
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