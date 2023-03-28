Vizesiz gidilecek ülkeler 2023: Sırt çantası ve pasaport yeter
Vizesiz gidilecek ülkeler 2023 hangileri? Bununla birlikte Türkiye’den vize istemeyen ülkeler hangileri? Ayrıca Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülke var mı? Tüm bu sorulara cevap veriyoruz.
VİZESİZ GİDİLEBİLECEK ÜLKELER 2023
Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi ile karşınızdayız. Avrupa, Asya, Okyanusya, Amerika, Afrika ve Amerika kıtalarında Türkiye’den vizesiz ya da kapıda vizeyle gidilen toplam 111 ülke var. Pratik bir şekilde seyahat edebileceğiniz, Türkiye’den vizesiz gidilecek ülkeler listemize başlıyoruz!
Konunun detaylarına inmeden önce, vizesiz ülkeleri kolayca keşfedebileceğiniz tabloya göz atabilirsiniz.
VİZESİZ GİDİLEBİLECEK ÜLKELER 2023 TAM LİSTE
Antigua ve Barbuda: Vizesiz. 90 Gün
Arnavutluk Vizesiz, 90 Gün
Azerbaycan: 90 Gün
Bahamalar Kapıda Vize, 240 Gün
Bahreyn: Online Vize, 30 Gün
Barbados, Vizesiz, 6 Ay
Belarus (Beyaz Rusya), 30 Gün
Belize: Vizesiz, 90 Gün
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),Online Vize, 29 Gün
Bolivya:Vizesiz, 90 Gün
Bosna-Hersek
Botsvana:Vizesiz, 90 Gün
Brezilya
Brunei: Vizesiz, 30 Gün
Cape Verde: Kapıda Vize
Cibuti: Online Vize, 90 Gün
Doğu Timor: Kapıda Vize, 30 Gün
Dominika: Vizesiz, 21 Gün
Dominik Cumhuriyeti: Kapıda Vize, 30 Gün
Ekvador: Vizesiz, 90 Gün
El Salvador: 90 Gün
Endonezya: Vizesiz, 30 Gün
Ermenistan: Kapıda ve Online Vize, 21 Gün
Etiyopya: Online Vize
Esvatini (Svaziland): Vizesiz, 30 Gün
Fas: 90 Gün
Fiji: Vizesiz, 90 Gün
Fildişi Sahili: Online Vize
Filipinler: Vizesiz, 30 Gün
Filistin: Vizesiz, 30 Gün
Gabon: Kapıda Vize
Guatemala: Vizesiz, 90 Gün
Güney Afrika Cumhuriyeti: Kapıda Vize, 30 Gün
Gürcistan: Vizesiz, 365 gün
Haiti: Kapıda Vize, 90 Gün
Honduras: Vizesiz
Hong Kong: Vizesiz, 90 Gün
Irak: Kapıda Vize, 10 Gün
İran: Vizesiz, 90 Gün
Jamaika: 90 Gün
KKTC: Vizesiz
Kamboçya: Online vize ve Kapıda Vize, 30 Gün
Karadağ: Vizesiz, 90 Gün
Katar: 90 gün
Kazakistan: Vizesiz, 30 Gün
Kenya: Online Vize
Kırgızistan: Vizesiz, 90 Gün
Kolombiya: Vizesiz, 90 Gün
Komor Federe İslam Cumhuriyeti: Kapıda Vize
Kosova: Vizesiz, 90 Gün
Kosta Rika: Vizesiz
Kuveyt: Kapıda Vize, 90 Gün
Laos: Kapıda Vize ve Online Vize, 30 Gün
Lübnan: Vizesiz, 90 Gün
Madagaskar: Kapıda Vize, 30 Gün
Makao: Vizesiz, 30 Gün
Kuzey Makedonya: Vizesiz, 90 Gün