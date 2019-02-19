Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph Votel, PKK'lılarla bir araya geldi. Görüşmede teröristler, Amerika'nın bölgeden ayrılmamasını istedi.

Terör örgütü PKK, Washington yönetimini bölgeden ayrılmaması için ikna etme çabasına girdi.



Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel (Jozef Votel), Suriye'de terörist Şahin Cilo ile görüştü. Votel, PKK'nın kendilerinden Suriye'den çekilmemelerini talep ettiğini ancak bunun bir seçenek olmadığını söyledi.



Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Votel Suriye'de, Türkiye tarafından aranan PKK'lı Şahin Cilo ile bir araya geldi. Görüşmede Çilo'nun ABD'den hava desteği ve sahada destek kuvveti istediği belirtildi.



Cilo ile görüşmesinden sonra basına açıklamalarda bulunan Votel, "Bizden yapmamızı istedikleri şeyleri tabii ki biliyoruz. Ancak bu şu anda gittiğimiz bir yol değil." ifadesini kullandı.



Votel, ayrıca Amerikan Başkanı Donald Trump'ın aralık ayında verdiği çekilme talimatını uyguladıklarını ifade etti.







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