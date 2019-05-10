Amerika Birleşik Devletlerinin başkenti Washington'da "Türkiye'nin Deniz Jeopolitiği" paneli düzenlendi. Panelde konuşan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi ile uzun zamandır denizlerde yaşanan gerginliğe dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Türk Miras Vakfı tarafından düzenlenen panelde Türkiye'nin Deniz Jeopolitiği ve çevresindeki deniz alanlarının önemi ele alındı.



"Türkiye'nin Deniz Jeopolitiği" konulu panelde, Türkiye'den Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu Kurucu Direktörü Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz değerlendirmelerde bulundu.



Cem Gürdeniz, özellikle Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi ile uzun zamandır denizlerde yaşanan gerginliklere dikkat çekti.



Ege Denizi'ni örnek veren Gürdeniz, Geçmişte Yunanistan'ın karasuları sınırını 12 mile çıkartma niyeti karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1995'te Hükümete verdiği yetki kararının önemini vurguladı.



Gürdeniz, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Yunanistan ile birlikte Türkiye'nin deniz yetki alanlarından 150 bin kilometre karelik bir alanı gasp etmeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.



Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'de yaşanan gerginliklerin, arkasına ABD, AB, İsrail ve Mısır'ı alan Güney Kıbrıs'ın sorumsuz davranışlarından kaynaklandığını söyledi.



"Doğu Akdeniz, İsrail, Mısır ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin 1990'lardan sonra deniz dibindeki gaz kaynaklarını keşfetmesinden ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs'ın Türkiye'ye karşı 6 değişik blok kurmasından sonra son derece tehlikeli ve karmaşık bir bölge haline geldi."



Cem Gürdeniz, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Türkiye'ye ait kıta sahanlığı alanı içinde beş ayrı sahada lisans verme cüretini göstermesinin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.



Gürdeniz, Türk kamuoyu gözünde bu durumun bir nevi denizdeki Sevr ve işgal olarak nitelendirildiğini belirtti.



Cem Gürdeniz, Türkiye'nin, askeri ve ticari olarak denizcilik endüstrisinde yakaladığı ivmeye dikkati çekerek, Türkiye'nin 21'inci yüzyıl içerisinde denizcilikte en etkili ülkelerden biri olacağını ifade etti.