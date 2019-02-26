Amerikan yönetimi Venezuela'ya karşı cephe alan ülkelere para yardımı yapacağını açıkladı. Washington, Venezuela'dan çıkarak komşu ülkelere sığınanlara destek bahanesiyle 56 milyon dolarlık kaynak sağlayacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yeni bir Venezuela kışkırtması geldi. Washington'dan yapılan açıklamada Venezuela'ya karşı Lima'da bazı bölge ülkelerine para yardımı yapılacağı belirtildi.



Açıklamada "Başkan Yardımcısı Mike Pence, ülkeden kaçan 3,4 milyon Venezuelalıya 56 milyon dolarlık ek insani yardımda bulunulacak" ifadesine yer verildi.



Yardımın, geçen haftalarda Venezuela'nın Brezilya ve Kolombiya sınırındaki noktalara yığılan yardımların parçası olduğu kaydedilen açıklamada, insani yardımların Venezuela'nın içinde ve dışında arttırılması için tüm yolların uygulanmasına devam edileceği de vurgulandı.



Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Guaido, kendini "Geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.



Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela'da seçimle iktidara gelen hükümete desteğini yinelerken devlet başkanı Maduro ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.





ulusal.com.tr