Washington Post yazdı: İran savaşında açıklanandan fazla ABD askeri öldü

ABD merkezli Washington Post gazetesi, altı ABD'li kaynağa dayandırdığı haberinde çarpıcı bir iddiaya yer verdi. Habere göre ABD ordusu, İran'la yaşanan çatışmalar sırasında bölgedeki çeşitli üslerde görev yapan en az 22 askerini kaybetti. Bu rakam, Pentagon'un kamuoyuna açıkladığı 18 ölümün oldukça üzerinde.

Gazetenin haberinde dikkat çeken bir başka detay da bazı yetkililerin tutumuna ilişkin. Söz konusu yetkililerin, gerçek ölü sayısının kamuoyuyla paylaşılmamasından "hayal kırıklığı" duyduğu aktarıldı.

Kaynaklardan biri ise açıklanmayan ölümlerin tamamının çatışmayla doğrudan bağlantılı olmayabileceğini, ancak bunların çatışma döneminde Orta Doğu'da görevli ABD askeri personeliyle ilişkili olduğunu belirtti.