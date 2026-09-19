Washington Post yazdı: İran savaşında açıklanandan fazla ABD askeri öldü

Washington Post, ABD'nin İran'a yönelik askeri harekâtında Pentagon'un resmi rakamlarından daha fazla asker kaybedildiğini öne sürdü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Washington Post yazdı: İran savaşında açıklanandan fazla ABD askeri öldü
Yayınlanma:

ABD merkezli Washington Post gazetesi, altı ABD'li kaynağa dayandırdığı haberinde çarpıcı bir iddiaya yer verdi. Habere göre ABD ordusu, İran'la yaşanan çatışmalar sırasında bölgedeki çeşitli üslerde görev yapan en az 22 askerini kaybetti. Bu rakam, Pentagon'un kamuoyuna açıkladığı 18 ölümün oldukça üzerinde.

Gazetenin haberinde dikkat çeken bir başka detay da bazı yetkililerin tutumuna ilişkin. Söz konusu yetkililerin, gerçek ölü sayısının kamuoyuyla paylaşılmamasından "hayal kırıklığı" duyduğu aktarıldı.

Kaynaklardan biri ise açıklanmayan ölümlerin tamamının çatışmayla doğrudan bağlantılı olmayabileceğini, ancak bunların çatışma döneminde Orta Doğu'da görevli ABD askeri personeliyle ilişkili olduğunu belirtti.

10 milyon 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar10 milyon 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalarEkonomi
Ara tatiller kaldırılabilir! Bakan Tekin hangi durumda uygulanmayacağını açıkladıAra tatiller kaldırılabilir! Bakan Tekin hangi durumda uygulanmayacağını açıkladıGündem
iran abd washington post
Günün Manşetleri
Bakan Tekin merak edilenleri tek tek açıkladı
Galerici kılığındaki tefeciler çökertildi
Türkiye'nin 5 yıllık Akıllı Şehir Eylem Planı hazır
İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyon
Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Ankara Kültür Yolu Festivali başladı
Masaj ve güzellik merkezi görünümlü fuhuş ağı çökertildi
Ordu ve Giresun'daki fındık borsalarına müfettiş incelemesi
TOKİ borcunu peşin ödeyene yüzde 25 indirim
3 milyar dolarlık vurgun iddiasında dev operasyon
Çok Okunanlar
10 milyon 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! 10 milyon 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu!
BİM’de bu hafta neler var? BİM’de bu hafta neler var?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Motorine indirim geldi! Motorine indirim geldi!
Gazete manşetleri 19 Eylül Cumartesi Gazete manşetleri 19 Eylül Cumartesi