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Washington rahatsız

Amerika ve İran arasında şimdi de roket gerilimi yaşanıyor. İran'ın uzaya fırlatacağı 3 yeni uyduyla ilgili Amerika'nın durdurma çağrısının ardından Tahran'dan yeni bir açıklama geldi. İranlı Bakan, uyduların fırlatma öncesi testlerinin başarı ile tamamlandığını duyurdu.

Washington rahatsız

Tahran yönetimi üç yeni uyduyu uzaya fırlatma kararı aldı. Amerika karara şiddetle karşı çıkarken, İran testleri tamamladı bile...

Sivil amaçlı uydu Peyam’ı, Simorg adlı uydu taşıyıcı roketini kullanarak uzaya göndermeyi hedefleyen İran'dan fırlatış öncesi testlerle ilgili açıklama geldi.

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi "İran uyduları dün gece testleri başarıyla geçti" dedi.

Tamamen İran'ın yerli üretimi olan uyduların ne zaman fırlatılacağı ise henüz belli değil.

Washigton'dan Tahran'ın bu faaliyet ile ilgili bir durdurma çağrısı gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu araçlarda kullanılan teknolojinin kıtalararası güdümlü füze teknolojisiyle aynı olduğunu savunmuş, İran'ı daha güçlü ekonomik ve diplomatik yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #amerika #iran
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