Washington ve Oregon'da sandıklar ateşe verildi, yüzlerce oy pusulası yandı!

ABD seçimlerine kısa bir süre kala, erken oylama için kurulan sandıklar kundaklandı ve içlerindeki oy pusulaları yandı. Washington ve Oregon eyaletlerinde gerçekleşen olaylarda yüzlerce oy pusulası zarar gördü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Washington ve Oregon'da sandıklar ateşe verildi, yüzlerce oy pusulası yandı!
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Polis tarafından yapılan açıklamada, sandıklara yangın çıkarıcı cihazlar yerleştirildiği ve patlatılmaları sonucunda oy pusulalarının yandığı belirtildi.

Oregon’un Portland kentinde iki, Washington’a bağlı Vancouver kentinde ise bir seçim sandığının kundaklandığı açıklandı. Portland'daki yangın, sandığın içindeki yangın söndürme sistemi ve yakındaki bir güvenlik görevlisinin müdahalesiyle hızla kontrol altına alınırken, sadece 3 oy pusulası zarar gördü. Ancak Vancouver’daki sandıkta yüzlerce oy pusulası yandı.

Polis, Portland’daki olay yerinde şüpheli bir aracın tespit edildiğini ve her iki eyaletteki olayların bağlantılı olduğuna dair kanıtların bulunduğunu belirtti.

Eylemlerin Arkasında Kim Var?

Portland Yardımcı Polis Şefi Amanda McMillan, “Bu eylemlerin kasıtlı ve hedefli olduğunu biliyoruz, ancak kimlerin sorumlu olduğunu henüz tespit edemedik. Bu saldırıların seçim sürecini etkileme amacı taşıdığından endişeliyiz” dedi. Vancouver’da 8 Ekim'de yaşanan benzer bir kundaklama girişiminde oy pusulaları zarar görmemişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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