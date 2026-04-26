Washington'da Trump'a silahlı saldırı girişimi

Emperyalizmin merkezi Washington’da cumartesi gecesi düzenlenen "Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği" etkinliği, lüks ve şatafatın ortasında patlayan silah sesleriyle sarsıldı. Saldırgan politikaların ve bölgedeki Siyonist işgalin hamisi olan ABD Başkanı Donald Trump, etkinliğin en hararetli anlarında Gizli Servis korumaları tarafından apar topar olay yerinden kaçırıldı.

RESEPSİYONDA PANİK: MASALAR SİPER OLDU

Etkinlik sırasında patlayan silah sesleri, başkentin elitleri arasında büyük bir paniğe yol açtı. Kurşunların yankılanmasıyla birlikte konuklar kendilerini korumak için masaları devirerek arkasına saklanmaya çalıştı. O esnada etrafı anında Gizli Servis ajanları tarafından sarılan Trump, güvenlik çemberi içinde hızlıca salondan çıkarıldı. Trump, olayın ardından Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Washington'da oldukça olaylı bir akşam yaşandı. Gizli Servis ve kolluk kuvvetleri harika bir iş çıkardı. Hızlı ve cesurca hareket ettiler. Saldırgan yakalandı" ifadelerini kullandı; eşi Melania, yardımcısı JD Vance ve bakanlarının durumunun iyi olduğunu bildirdi.

SALDIRGAN GÜVENLİK BARİKATINI KANLA GEÇTİ

Saldırının detayları, başkentteki güvenlik zafiyetini ve tırmanan şiddeti gözler önüne serdi. Birden fazla silahla donanmış olan saldırganın, bir polis memurunu yakın mesafeden ateş ederek vurduğu ve bu şekilde güvenlik kontrol noktasını aştığı bildirildi. Gözü dönmüş saldırgan, Trump’ın bulunduğu ana salona ulaşmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

SMOKİNLE GELEN "DAHA FAZLA GÜVENLİK" TALEBİ

Saldırı girişiminden kısa bir süre sonra smokiniyle Beyaz Saray’da kameraların karşısına geçen Trump, yaralı polis memuruyla konuştuğunu ve durumunun iyi olduğunu söyledi. Yaşananları "ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı" olarak niteleyen Trump, olayı iç siyasetteki baskıcı politikalarını güçlendirmek için bir manivela olarak kullandı. Emniyet güçlerinin uzun süredir yeni bir balo salonu istediğine atıfta bulunan Trump, bu saldırının "daha önce hiç görülmemiş düzeyde güvenlik önlemlerine" ihtiyaç olduğunu kanıtladığını savundu. Etkinliği terk etmek istemediğini ancak protokol gereği ayrıldığını belirten Trump, organizasyonun 30 gün içinde yeniden yapılacağını duyurdu.

İRAN’I HEDEF GÖSTEREN ŞAİBELİ MESAJLAR

Basın mensuplarının saldırının İran ile yürütülen savaşla bir bağlantısı olup olmadığı yönündeki sorusuna ise Trump, her zamanki manipülatif üslubuyla yanıt verdi. "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz" diyen Trump, bu olayın kendisini "İran'daki savaşı kazanmaktan alıkoymayacağını" vurguladı. Mevcut bilgilere dayanarak doğrudan bir bağ kurmadığını söylese de, bu saldırıyı bölgedeki saldırgan ve Siyonist destekli savaş politikalarını meşrulaştırmak için kullanacağının sinyallerini verdi.