Washington'ın, Suriye'deki yeni yönetimden taleplerini içeren bir yönerge hazırladığı iddia edildi

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD'nin, Suriye yönetimiyle normalleşmek için bazı koşullar ilettiğini yazdı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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ABD'nin, Suriye yönetimiyle normalleşmek için koşullar ilettiği iddia edildi. Amerikan basını, taleplerin yerine getirilmesi durumunda Washington'un, Suriye'nin toprak bütünlüğünü açıkça tanıyacağını, diplomatik ilişkileri yeniden kurmayı değerlendireceğini ileri sürdü.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD'nin, Suriye yönetimiyle normalleşmek için bazı koşullar ilettiğini yazdı.

Gazeteye göre, Washington, Suriye'deki yeni yönetimden talep ettiklerini içeren bir politika yönergesi hazırladı.

Yönergede Şam’ın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile çalışması, uranyum rezervlerini güvence altına alması ve Suriye'de kaybolan 14 ABD vatandaşının bulunması için irtibat görevlisi ataması gibi talepler sıralandı.

Ayrıca, Amerikan yaptırımların sınırlı şekilde hafifletilmesi karşılığında Suriye hükümetinden "aşırılık yanlılarına" karşı harekete geçmesi ve ülkede bulunan Filistinli grupları sınır dışı etmesi istendi.

Wall Street Journal’a konuşan ABD’li yetkililer, taleplerin Şam yönetimince kabul edilmesi halinde Trump yönetiminin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü açıkça tanıyacağını, diplomatik ilişkileri yeniden kurmayı ve yeni yönetimdeki bazı isimleri terör listesinden çıkarmayı gündemine alacağını iddia etti.

Öte yandan haberde, ABD’nin talep listesinde, Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığı veya iki ülke arasındaki ilişkileri konu alan herhangi bir ifadenin yer almadığına dikkat çekildi. Trump yönetiminin, Rusya'ya ait askeri üslerin ülkeden çıkarılmasına ilişkin Şam’a uygulanan baskılardan şimdilik vazgeçtiği yorumu yapıldı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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ABD, Suriye yönetimiyle normalleşmek için bazı koşullar iletti
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