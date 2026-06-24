WhatsApp'ta devir teslim! 3 milyar kullanıcısı olan uygulama artık ona emanet

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'ın tepe yöneticisi Will Cathcart, görevini bırakacağını açıkladı. Yaklaşık yedi yıldır Meta bünyesindeki platformu yöneten ve uygulamanın gizli sohbet fonksiyonlarını dünya genelinde 3 milyardan fazla kullanıcıya ulaştıran Cathcart, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, platformun tarihinin en güçlü konumunda olduğunu ve ayrılmak için doğru zamanı seçtiğini belirtti.

Görevinden ayrılan Cathcart’ın Meta yönetim kademelerinde farklı bir rol üstlenmeye devam edeceği bildirilirken, boşalan koltuğa ise Hindistan merkezli fintech girişimi Cred’in kurucusu Kunal Shah’ın getirileceği duyuruldu.

ZUCKERBERG'DEN YENİ LİDERE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, bu stratejik liderlik değişimi hakkında yaptığı açıklamada, Kunal Shah’ın Hindistan'ın en önemli teknoloji şirketlerinden birini inşa ettiğini vurguladı. Shah’ın küresel bir vizyona ve yenilikçi bir üretici mantığına sahip olduğunu belirten Zuckerberg, bu özelliklerin dünyanın en büyük mesajlaşma uygulamasını yönetirken kendisine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Zuckerberg, milyarlarca insan ve milyonlarca işletme için WhatsApp’ı en iyi hizmet haline getirmek adına yeni liderle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini sözlerine ekledi.

META’DAN HİNDİSTAN PAZARINA MİLYARLIK YATIRIM

Yeni lider Kunal Shah, WhatsApp'ın başına geçerken kurucusu olduğu Cred şirketindeki hissedarlık statüsünü koruyacağını açıkladı. Bu liderlik değişimiyle eş zamanlı olarak Meta, Shah’ın Bengaluru merkezli şirketi Cred’e 900 milyon dolarlık yatırım yaparak şirketin yüzde 20’lik hissesine ortak oldu. Şirketlerin veri paylaşımı konusunda hassas davrandığını belirten Shah, Meta’nın azınlık yatırımcı olarak Cred bünyesine dahil olduğunu ancak üye verilerine hiçbir şekilde erişemeyeceğini net bir dille ifade etti.