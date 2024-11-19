Windsor Kalesi'nde hırsızlık alarmı: Kraliyet araçları çalındı

Prens William, eşi Kate Middleton ve üç çocuğu Windsor Kalesi'nde uyurken, arazilerine iki maskeli hırsız girdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Windsor Kalesi'nde hırsızlık alarmı: Kraliyet araçları çalındı
Yayınlanma:

13 Ekim'de meydana gelen olayda, çalıntı araçlarla kalenin arazisine giren hırsızlar, İngiltere genelinde aranıyor. Hırsızlık vakası, basına yansımasının ardından resmi makamlarca doğrulandı. İngiliz polisinden yapılan açıklamaya göre, hırsızlar Londra'nın batısındaki Kral Charles'ın ikametgahı olan Windsor Kalesi'nin arazisinden iki araç çaldı.

Olayın, kalede görevli silahlı polislerin çekilmesinden sonra yaşandığı bildirildi.

Soruşturmanın sürdüğü ve olay sırasında Kral Charles ile Kraliçe Camilla'nın Windsor'da bulunmadığı belirtildi.

Putin açıkladı: Nükleer silah hangi hallerde kullanılacak?Putin açıkladı: Nükleer silah hangi hallerde kullanılacak?Dünya
Bahçeli'den 'kılıçlı yemin' çıkışı: "MSB'nin kararına saygı duyuyorum"Bahçeli'den 'kılıçlı yemin' çıkışı: "MSB'nin kararına saygı duyuyorum"Gündem
Kraliyet Ailesi hırsızlık
Günün Manşetleri
Irak'ın Kuzeyinde PKK'ya darbe
9 ilde eş zamanlı operasyon
Nükleer silah hangi hallerde kullanılacak?
Çocuğunun boynuna bıçak dayamıştı
Bahçeli'den 'kılıçlı yemin' çıkışı
FETÖ'ye "KISKAÇ-30"
Grev pankartı asıldı, 1 dakika sonra anlaşma sağlandı
Rize'de heyelan faciası
MİT'ten CHP'ye "çok gizli" ziyaret
Ahmet Ercanlar'ın iftiraları yargıya taşınıyor
Çok Okunanlar
TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler
MİT'ten CHP'ye "çok gizli" ziyaret MİT'ten CHP'ye "çok gizli" ziyaret
Rize'de heyelan faciası Rize'de heyelan faciası
Ahmet Ercanlar'ın iftiraları yargıya taşınıyor Ahmet Ercanlar'ın iftiraları yargıya taşınıyor
Merkez Bankası duyurdu: Yeni 5 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle çıktı Merkez Bankası duyurdu: Yeni 5 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle çıktı