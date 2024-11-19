Windsor Kalesi'nde hırsızlık alarmı: Kraliyet araçları çalındı

13 Ekim'de meydana gelen olayda, çalıntı araçlarla kalenin arazisine giren hırsızlar, İngiltere genelinde aranıyor. Hırsızlık vakası, basına yansımasının ardından resmi makamlarca doğrulandı. İngiliz polisinden yapılan açıklamaya göre, hırsızlar Londra'nın batısındaki Kral Charles'ın ikametgahı olan Windsor Kalesi'nin arazisinden iki araç çaldı.

Olayın, kalede görevli silahlı polislerin çekilmesinden sonra yaşandığı bildirildi.

Soruşturmanın sürdüğü ve olay sırasında Kral Charles ile Kraliçe Camilla'nın Windsor'da bulunmadığı belirtildi.