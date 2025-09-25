Xi Jinping Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin 70. kuruluş yıl dönümüne katılan ilk lider oldu

Xinhua’nın haberine göre, Xi, sabah düzenlenen etkinlikte yerel parti yetkilileri, farklı etnik gruplardan temsilciler ve toplum liderleriyle bir araya geldi. Etkinlikte Xi’ye, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) Başkanı Vang Huning, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Genel Ofisi Direktörü Say Çi ile Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng eşlik etti.

ÇHSDK Başkanı Vang, konuşmasında Xi Jinping önderliğindeki ÇKP’nin Sincan yönetimi için belirlediği politikaların, bölgenin yeni dönemde “tarihi başarılar” elde etmesini sağladığını vurguladı.

SİNCAN KUTLAMALARINA KATILAN İLK LİDER

Xi, Sincan’ın kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılan ilk ulusal lider oldu. Önceki yıllarda bu törenlere ÇKP merkez yönetiminden daha düşük seviyede yetkililer katılıyordu. Çin lideri, kuruluş kutlamaları için 23 Eylül’de bölgeyi ziyaret etti. Ziyarette, ÇKP Daimi Komite üyeleri ve protokolde üst düzey konumda bulunan Vang ve Say gibi isimlerin yer alması dikkati çekti. Xi, bölgeyi en son Temmuz 2022’de “teftiş gezisi” kapsamında ziyaret etmiş ve Çin’in “çok etnikli birleşik bir ülke” olduğunu vurgulamıştı.

ETNİK BİRLİK VE TOPLULUK HİSSİ VURGUSU

Xi’nin ziyareti, Pekin yönetiminin “etnik birlik” ve “Çin milleti için topluluk hissi” kavramları üzerinden azınlık grupların Çin ulusal kimliğiyle daha güçlü bağ kurmasını talep ettiği bir döneme denk geldi. Bu politika, azınlıklar üzerinde devlet kontrolünü artırırken, “dinin Çinlileştirilmesi” gibi uygulamaları da gündeme getiriyor.

Yakın dönemde, ÇKP’de etnik işlerin yönetimiyle bağlantılı görevler üstlenen Çın Şiaociang, 1 Temmuz’da Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin Komünist Parti Sekreterliğine atandı. Çın, 2020-2023 yıllarında Devlet Etnik İşler Komisyonu Başkanlığı görevini üstlenmiş ve bu göreve getirilen ilk Han Çinlisi olmuştu. Ardından, 2023-2025 yıllarında Birleşik Cephe Çalışma Dairesi’nde İdari Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş, etnik işlerin denetlenmesinde etkili olmuştu.

SİNCAN’IN SİYASAL YAPISI

Çin Halk Cumhuriyeti, iç savaşın ardından 1949’da Sincan bölgesinde kontrolü ele geçirdi ve 1 Ekim 1955’te Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin kuruluşunu ilan etti. Sincan, Tibet, İç Moğolistan, Ningşia Hui ve Guangşi Cuang ile birlikte Çin’in beş özerk bölgesinden biri. Ancak, bu bölgelerin yöneticileri ve üst düzey yetkilileri merkezi parti yönetimince atandığından, özerk statü fiilen güçlü bir muhtariyet sağlamıyor.