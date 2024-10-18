Yahya Sinvar İsrail ile nasıl mücadele etti?

Filistin direnişinin yılmaz mücadelecisi Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar ömrünü ülkesinin bağımsızlığına adadı. İsrail’e ağır darbe vuran 7 Ekim Aksa Tufanı Operasyonu’nun planlayıcısı Sinvar’ın kahramanlıkla dolu hayatı merak konusu oldu. Peki, Yahya Sinvar kim?

Yahya Sinvar… Korkusuzca düşmanın üzerine yürüdü. 62 yıllık ömrünü Filistin’in bağımsızlığı ve özgürlüğüne adadı.

1962 yılında işgal atlındaki Han Yunus’ta mülteci kampında dünyaya gelen Yahya Sinvar, Gazze İslam Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. 1980’li yılların başında Hamas Kurucusu Şeyh Ahmed Yasin’in yanında mücadeleye giren Sinvar, 25 yaşında Hamas’ın istihbarat örgütü olan El-Mecid’i kurdu.

Sinvar, İsrail’e karşı yürüttüğü silahlı eylemler sonucunca 1988 yılında yeniden cezaevine girdi.

Hamas lideri Sinvar, İsrail cezaevlerinde kaldığı süreci fırsata çevirdi. Burada akıcı bir şekilde İbranice'yi öğrenen Sinvar, Mossad, Şinbet gibi İsrail istihbarat örgütlerinin yapısına ve çalışma tarzına hakim oldu.

Yaklaşık 23 yıl cezaevinde kalan Sinvar, esir anlaşması kapsamında 2011’de serbest kaldı. Serbest kaldıktan sonra Gazze’ye dönen Yahya Sinvar, önce Hamas siyasi bürosuna ardından da Hamas’ın Gazze Siyasi Büro Başkanı seçildi.

Hamas içindeki İsrail’e çalışan ajanları temizleyen Sinvar, İsrail’e karşı çok sayıda askeri operasyonu da organize etti. Sinvar, bu süreçte sıkça suikast girişimiyle karşı karşıya kaldı. Yahya Sinvar’ın, evi bombalandıktan sonra verdiği koltuk üstündeki bu fotoğrafı ve kendisine suikaste gelen İsrailli’den aldığı silahla verdiği poz hafızalara kazındı.



Sinvar son olarak İsrail’in “yenilmezlik algısını” kıran 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonunu planladı. İsrail’in ölüm listesinin başında olan Sinvar, Aksa Tufanı’nı Gazze içinde bizzat yönetti.



Yahya Sinvar, 31 Temmuz’da İsmail Heniyye şehit olduktan sonra Hamas’ın Siyasi Büro Başkanlığına getirildi. 17 Ekim’de İsrail’in düzenlediği saldırıda ise kanının son damlasına kadar İsrail askerleriyle savaşarak şehit oldu.