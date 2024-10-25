Yahya Sinvar'ın yazdığı iddia edilen 3 belge yayınlandı

Filistin gazetesi Al-Quds, şehit HAMAS lideri Yahya Sinvar'ın el yazısıyla kaleme aldığı iddia edilen ve İsrailli rehineleri kaçıranlara talimatlar verdiği üç belge yayınladı. Belgelerde rehinelere ilişkin veriler, kategorilere ayrılmış şekilde yer alıyor.

'REHİNELERİN SIKINTILARINI GİDERİN'

Al-Quds gazetesinde yayınlanan üç belgede, İsrail tarafından şehit edilen HAMAS lideri Yahya Sinvar'ın el yazısıyla kaleme alındığı iddia edilen pek çok talimat yer alıyor. Belgelerde İsrailli rehinelerin güvenliği ve sağlığı için "Hastalara söz verin, açları doyurun, sıkıntıları giderin." ayeti yer alırken, "Rehinelerimizi serbest bırakma görevi ancak düşman rehinelerini korumakla yerine getirilir ve onları serbest bırakmanın ödülü Mücahidlerin yararına kaydedilir." deniliyor.

3 BELGEDE NELER YER ALIYOR?

Belgelerin ilkinde, İsrail'in elindeki Filistinli rehinelerin serbest bırakılması için "İsrailli rehinelerin hayatlarına dikkat etmek ve onları güvende tutmak gerektiği, onların önemli bir pazarlık kozu" olduğu vurgulanırken, konuyla ilgili Muhammed Suresinin 4. ayeti hatırlatılıyor. Ayette "Yakaladığınız esirleri sıkı tedbirler alıp bağlayarak elinizde tutun. Savaş bitince de, onları, ya karşılıksız olarak, ya da fidye karşılığı serbest bırakın." deniliyor.

İkinci belge ismi açıklanmayan ve 14'ü Gazze'de, 25'i Gazze Şeridi'nin merkezinde ve 51'i Refah'ta olmak üzere 112 rehineye ilişkin verileri içeriyor. 22 rehineden oluşan dördüncü bir grup ise yeri belirtilmeden listeleniyor. Belgelerde her bölgedeki İsrailli rehineler yaşlarına (60 yaş üstü, 60 yaş altı ya da daha genç), cinsiyetlerine ve sivil ya da asker olmalarına göre farklı kategorilere ayrılıyor.

Üçüncü belge ise savaşın başlarında, çoğu Kasım ayında bir hafta süren ateşkes sırasında serbest bırakılan İsrailli 11 kadın rehinenin listesini içeriyor. Belgede 11 rehinenin isimleri, yaşları ve yabancı ülke vatandaşı olup olmadıkları belirtiliyor.