Dünyanın en soğuk ülkesine kısa bir yolculuk yapacağız şimdi. "Dünyanın en soğuk kenti" unvanına sahip olan Yakutsk kentine... Burada bazen sıcaklık eksi 64 dereceye kadar düşse bile hayat normal akışında devam ediyor.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Yakutsk, dünyanın en soğuk kenti...



Kentte 250 bin kişi yaşıyor.



1632'de Lena Nehri kıyısında kurulan Yakutsk şehri, Rusya Federasyonu'na bağlı özerk Yakutistan Cumhuriyeti'nin de başkenti.



Kentte sıcaklık kışın eksi 64 dereceye kadar düşebiliyor. Yazları ise görülen en yüksek sıcaklık 25 derece.



Havanın dondurucu olması Yakutsk'da hayatın akışını durduramıyor.



Öyle ki okullar ve resmi kurumlar sıcaklık eksi 52 derecenin altına inmediği sürece tatil edilmiyor.



Bölge Rus tarihinde ise Lenin ve Stalin gibi liderlerin de belli dönem yaşamak zorunda kaldığı bir politik sürgün şehri olarak da biliniyor.



Bölge mineral açısından ise oldukça zengin. Yakutsk dünyada elmas üretiminin beşte birinin gerçekleştirildiği ve Rusya’da bulunan altın madenlerinin yüzde 40’ının bulunduğu bir şehir. Ayrıca gaz ve petrol rezervleri de bulunmakta.



Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırmayı başaran şehir, dünyanın en merak edilen şehirleri arasında...







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