Yalnızca bir üye hayır dedi: Epstein dosyalarının kamuoyuna açılmasını öngören tasarı Temsilciler Meclisi’nden geçti

ABD Temsilciler Meclisi, milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki tüm belgelerin kamuoyuna açılmasını öngören tasarıyı büyük çoğunlukla kabul etti. Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Epstein hakkındaki dosyaların açıklanmasını hedefleyen tasarı, Meclis’te yapılan oylamada 427 “evet” oyuyla geçti. Oylamada yalnızca bir üye “hayır” oyu kullandı.

İLK AŞAMA TAMAMLANDI

Bu sonuçla, Amerikan kamuoyunun uzun süredir tartıştığı Epstein dosyalarının açılmasına yönelik Kongre’deki ilk aşama tamamlanmış oldu. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde alınan kararın, ABD Başkanı Donald Trump’ın “dosyaların açıklanması yönünde fikir değiştirmesi” sonrasında gelmesi dikkat çekti.

“Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası” olarak adlandırılan tasarı, şimdi ABD Senatosu’nun gündemine geçecek. Senato’dan da onay çıkması halinde tasarı Beyaz Saray’a gönderilecek. Başkan Donald Trump’ın imzasıyla yasalaşması durumunda, ABD Adalet Bakanlığı uhdesindeki tüm Jeffrey Epstein dosyaları kamuoyuna açıklanacak.

Tasarı, Adalet Bakanlığı tarafından tutulan belgelerin tam şeffaflıkla yayımlanmasını öngörürken, Kongre’deki bu adımın Epstein soruşturmasıyla ilgili uzun süredir devam eden tartışmalara yeni bir boyut kazandırdığı belirtiliyor.