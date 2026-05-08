Yanardağda can pazarı: 3 ölü, 20 dağcı kayıp!

Endonezya’da aktif yanardağların en tehlikelilerinden biri olan Dukono, Cuma sabahı adeta gökyüzünü yutan devasa bir patlamayla harekete geçti. Turistlerin ve yerel dağcıların rotasında bulunan bölgede yaşanan bu doğa olayı, kısa sürede bir insani facia senaryosuna dönüştü.

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde yer alan Halmahera Adası’ndaki Dukono Yanardağı, 8 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinde şiddetli bir patlamayla püskürdü. Patlama sonucu oluşan 10 kilometre yüksekliğindeki kül bulutu bölgeyi karanlığa boğarken, ikisi yabancı uyruklu toplam üç kişi hayatını kaybetti. Yanardağ çevresinde olduğu tespit edilen en az 20 dağcıdan ise haber alınamıyor. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), tehlikeli doğa koşullarına rağmen arama kurtarma operasyonunu sürdürüyor.


PATLAMANIN ŞİDDETİ VE İLK BİLANÇO

Yerel saatle 07.41 sularında gerçekleşen patlama, adanın ve çevresindeki yerleşim birimlerinin sismik kayıtlarında büyük bir sarsıntıya neden oldu:

Patlamanın etkisiyle yanardağ ağzından çıkan kül ve duman bulutu yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe ulaştı. Bu durum, bölgedeki hava trafiğini ve yerel görüş mesafesini de olumsuz etkiledi. İlk belirlemelere göre patlamaya yakalanan 3 kişi hayatını kaybetti. Bu kişilerden ikisinin yabancı uyruklu turistler olduğu açıklandı. Kimlik tespit çalışmaları halen devam ediyor.
 

Bölge polisinden alınan bilgilere göre, patlama anında zirveye yakın noktalarda veya tırmanış rotasında bulunan en az 20 dağcı ile irtibat kesildi.

ARAMA KURTARMA VE TAHLİYE SÜRECİ

Facia sonrası bölge "kırmızı alan" ilan edilirken, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) geniş çaplı bir operasyon başlattı:

 Ekiplerin öncelikli hedefi, volkanik hareketliliğin devam ettiği riskli bölgede sağ kalanlar için güvenli bir tahliye yolu oluşturmak. Sıcak kül yağmuru ve düşük görüş mesafesi, helikopter ve karadan arama ekiplerinin bölgeye yaklaşmasını zorlaştırıyor.

Yerel güvenlik birimleri ve kurtarma uzmanları, termal tarayıcılar kullanarak kayıp dağcıların izini sürmeye çalışıyor.

2 Bin 200 çalışan için kritik süreç: Autoliv üretimi Türkiye'den çekiyor!
