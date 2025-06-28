Yapay zeka çağının lideri tahtı devraldı: İşte dünyanın en değerli şirketi

Finans ve teknoloji dünyasında ezber bozan bir gelişme yaşandı. Yapay zekâ sistemleri ve grafik işleme birimlerinin (GPU) lider üreticisi olan ABD merkezli Nvidia, 25 Haziran'da NASDAQ borsasında hisse başına 154,31 dolara ulaşarak piyasa değerini 3,76 trilyon dolara çıkardı. Bu yükselişle Nvidia, teknoloji devleri Apple ve Microsoft’u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi konumuna yükseldi.

YAPAY ZEKA EKONOMİSİNİN YENİ DEVİ

Nvidia’nın bu tarihi başarısının ardında yapay zeka odaklı teknolojilere yaptığı stratejik yatırımlar ve inovasyon gücü yer alıyor. Şirket CEO’su Jensen Huang’ın yıllık toplantıda duyurduğu yeni çip teknolojileri ve yapay zeka altyapısına yönelik çözümler, Nvidia’nın yükselişine ivme kazandırdı.

Şirketin ürettiği yüksek performanslı grafik işlemciler, özellikle yapay zeka eğitiminde kullanılan altyapıların merkezinde yer alıyor. Bu da Nvidia’yı, dijital dönüşümün hızlandığı çağda vazgeçilmez bir konuma taşıyor.

APPLE VE MICROSOFT GERİDE KALDI

On yıllardır teknoloji borsalarının zirvesini paylaşan Apple ve Microsoft’un tahtını devralan Nvidia, sektördeki güç dengesini kökten değiştirdi. Bu dönüşüm, yatırımcılar ve teknoloji şirketleri açısından yeni stratejik öncelikleri de beraberinde getiriyor.

Donanım altyapısının, yapay zeka ve bulut teknolojilerinin geleceği açısından ne kadar belirleyici olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Nvidia’nın rekor değerlemesi, Türkiye’deki teknoloji ve girişimcilik ekosistemi için de önemli sinyaller taşıyor. Yapay zeka temelli inovasyonun, yalnızca yazılım değil, aynı zamanda güçlü bir donanım altyapısıyla desteklenmesi gerektiği bir kez daha görüldü.