Yaptırımcı senatörler Graham ve Hollen terörist ağırladı

Türkiye'ye yaptırım paketini kaleme alıp tasarı olarak sunan iki ABD'li senatör Lindsey Graham ve Chris Van Hollen.

İki senatör Türkiye'nin verdiği 120 saatlik süre dolarken ABD Kongresi'nde teröristleri ağırladı.

Senatörler, PKK/YPG'nin diğer adı SDG'nin sözde Eş Başkanı İlham Ahmed ile kongrede buluştu.

Buluşma fotoğraflarını Chris Van Hollen, sosyal medyada paylaştı.

Van Hollen, İlham Ahmed ile yaptıkları toplantının ardından Suriye'nin kuzeydoğusu ile ilgili daha endişeli olduklarını söyledi.

ABD'li Senatör, "ABD'li askerlerin Suriye'de kalmasını sürdürmek, hava desteğini garantiye almak ve Türkiye'ye karşı yaptırım uygulamak için toplanmalı" dedi.

Toplantı sonrası Lindsey Graham ise "Herkesten çok Türkiye'yi suçluyorum. Türkiye'nin işgali Halifeliğin mağlubiyetini riske attı" şeklinde konuştu.

ulusal.com.tr