Yardım bekleyenler İsrail'in hedefinde

İsrail Ordusu yine insani yardım bekleyen Filistinli sivilleri katletti.Kuveyt Kavşağı'ndaki sivillere saldıran İsrail 20 kişiyi öldürdü. İsrail saldırısında en az 155 kişi yaralandı.

İsrail hücumbotları Gazze'nin kuzeyine havadan indirilen yardımlara ulaşmak üzere sahile akın eden Filistinlilere de ateş açtı.

HAMAS, BIDEN YÖNETİMİNİ SORUMLU TUTTU

Hamas saldırıdan Waşhington'u sorumlu tuttu. Hamas'tan yapılan açıklamada "ABD silahları ve açık desteğiyle devam eden Nazi işgali katliamlarından Biden yönetimini sorumlu tutuyoruz" denildi. Ayrıca uluslararası toplumun işgale karşı harekete geçmemesinin İsrail'in daha fazla suç işlemesine yeşil ışık yaktığı ifade edildi.

Hamas, Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'ne, soykırımın durdurulması ve kara yoluyla yardımların ulaştırılması için acil müdahale çağrısında bulundu.

İsrail 29 Şubat'ta Gazze kentinde yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı. İsrail bu saldırının ardından da yardım malzemesi bekleyen Filistinlileri hedef almaya devam etti.