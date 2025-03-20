Yarın gündüz ve gece eşitleniyor! 21 Mart Ekinoksu nedir?

Ekinoks, Dünya'nın hareketleri ve Güneş ışınlarının geliş açısı sonucu ortaya çıkan ve gece ile gündüzün süresinin eşit olduğu doğa olayıdır. Ekinokslar, yılda iki kez yaşanır: 21 Mart ve 23 Eylül. Bu tarihler, dünya üzerindeki tüm bölgelerde gece ve gündüzün eşit uzunlukta olduğu anları işaret eder. Ancak bu olay, sadece astronomik bir olgu olmanın ötesinde, mevsim değişikliklerine de işaret eder.

KUZEY YARIM KÜRE'DE İLKBAHARIN BAŞLANGICI

21 Mart'taki ekinoks, özellikle Kuzey Yarım Küre için büyük bir anlam taşır, çünkü bu tarih, ilkbaharın başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren, Kuzey Yarım Küre'deki günler uzamaya, geceler ise kısalmaya başlar. Aynı zamanda, Güneş ışınları ekvatora dik bir açıyla gelir ve bu, ekvatorda gölge boyunun sıfır olması anlamına gelir.

Kuzey Yarım Küre'de ilkbaharın başlangıcı yaşanırken, Güney Yarım Küre’de sonbahar başlar.

21 Mart ekinoksu, Dünya'nın eğik hareketi ve Güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak, gece ve gündüzün eşit olmasına sebep olur. Dünya, kendi ekseni etrafında dönmeye devam ederken, Güneş ışınları ekvatora dik olarak gelir. Bu, gezegenimizdeki tüm bölgelere eşit şekilde dağılmasını sağlar. Dünya’nın eğik hareketi, mevsim değişikliklerinin sebeplerindendir ve 21 Mart’tan sonra Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsiminin habercisi olan sıcak günler başlayacaktır.

KUTUP NOKTALARINDA 6 AY GECE, 6 AY GÜNDÜZ YAŞANACAK

21 Mart ekinoksu, kutup noktalarında da özel bir duruma işaret eder. Kuzey Kutup Noktası’nda 6 aylık gündüz dönemi başlarken, Güney Kutup Noktası’nda ise 6 aylık gece dönemi başlar. Bu, kutup bölgelerinde güneşin tamamen batmadığı veya hiç doğmadığı uzun süreli dönemlerin başlangıcıdır.