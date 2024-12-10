Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu!
İnsan kaynakları danışmanlık firması Mercer, 2024 Yaşam Kalitesi Şehir Sıralaması’nı açıkladı.
Mercer tarafından gerçekleştirilen 2024 Yaşam Kalitesi Araştırması, en iyi yaşam koşullarını sunan şehirleri sıraladı.
241 şehir arasında yapılan değerlendirmede siyasi istikrar, sağlık hizmetleri, eğitim, altyapı ve sosyo-kültürel çevre gibi faktörler dikkate alındı.
ZÜRİH LİSTENİN ZİRVESİNDE
İsviçre’nin Zürih şehri, olağanüstü altyapısı, düşük suç oranları ve canlı kültürel sahnesi sayesinde yaşam kalitesi sıralamasında ilk sırada yer aldı. Ayrıca Zürih Havalimanı’nın bağlantılarını artırarak uluslararası erişimini genişletmesi de bu başarıda etkili oldu.
Zürih’i, kültürel zenginlikleri ve yaşam standartlarıyla tanınan Avusturya’nın başkenti Viyana ikinci sırada, İsviçre’nin bir diğer önemli şehri olan Cenevre ise üçüncü sırada takip ediyor.
Sıralamada Avrupa, yaşam kalitesinde üstünlüğünü koruyor.
En düşük sıralamaya sahip şehirler arasında ise Sanaa (Yemen), Bangui (Orta Afrika Cumhuriyeti), Bağdat (Irak) ve Hartum (Sudan) bulunuyor.
Türkiye’den ise İstanbul ve Ankara sıralamaya giren şehirler arasında yer aldı.
İstanbul 134. sırada, Ankara ise 138. sırada kendine yer buldu.
İşte dünyada yaşam kalitesi en yüksek şehirler:
1- Zürich, İsviçre
2- Viyana, Avusturya
3- Cenevre, İsviçre
4- Kopenhag, Danimarka
5- Auckland, Yeni Zelanda
6- Amsterdam, Hollanda
7- Frankfurt, Almanya
8- Vancouver, Kanada
9- Bern, İsviçre
10- Basel, İsviçre
11- Münih, Almanya
12- Sydney, Avustralya
13- Toronto, Kanada
14- Lahey, Hollanda
15- Wellington, Yeni Zelanda
16- Düsseldorf, Almanya
17- Lüksemburg, Lüksemburg
18- Stockholm, İsveç
19- Berlin, Almanya
20- Ottawa, Kanada