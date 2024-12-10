Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu!

İnsan kaynakları danışmanlık firması Mercer, 2024 Yaşam Kalitesi Şehir Sıralaması’nı açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu! - Resim: 1

Mercer tarafından gerçekleştirilen 2024 Yaşam Kalitesi Araştırması, en iyi yaşam koşullarını sunan şehirleri sıraladı.

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Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu! - Resim: 2

241 şehir arasında yapılan değerlendirmede siyasi istikrar, sağlık hizmetleri, eğitim, altyapı ve sosyo-kültürel çevre gibi faktörler dikkate alındı.

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Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu! - Resim: 3

ZÜRİH LİSTENİN ZİRVESİNDE

 İsviçre’nin Zürih şehri, olağanüstü altyapısı, düşük suç oranları ve canlı kültürel sahnesi sayesinde yaşam kalitesi sıralamasında ilk sırada yer aldı. Ayrıca Zürih Havalimanı’nın bağlantılarını artırarak uluslararası erişimini genişletmesi de bu başarıda etkili oldu.

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Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu! - Resim: 4

Zürih’i, kültürel zenginlikleri ve yaşam standartlarıyla tanınan Avusturya’nın başkenti Viyana ikinci sırada, İsviçre’nin bir diğer önemli şehri olan Cenevre ise üçüncü sırada takip ediyor.

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Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu! - Resim: 5

Sıralamada Avrupa, yaşam kalitesinde üstünlüğünü koruyor.

En düşük sıralamaya sahip şehirler arasında ise Sanaa (Yemen), Bangui (Orta Afrika Cumhuriyeti), Bağdat (Irak) ve Hartum (Sudan) bulunuyor.

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Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu! - Resim: 6

Türkiye’den ise İstanbul ve Ankara sıralamaya giren şehirler arasında yer aldı.

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Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu! - Resim: 7

İstanbul 134. sırada, Ankara ise 138. sırada kendine yer buldu.

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Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu! - Resim: 8

İşte dünyada yaşam kalitesi en yüksek şehirler:

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Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu! - Resim: 9

1- Zürich, İsviçre

2- Viyana, Avusturya

3- Cenevre, İsviçre

4- Kopenhag, Danimarka

5- Auckland, Yeni Zelanda

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Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu! - Resim: 10

6- Amsterdam, Hollanda

7- Frankfurt, Almanya

8- Vancouver, Kanada

9- Bern, İsviçre

10- Basel, İsviçre

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Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu! - Resim: 11

11- Münih, Almanya

12- Sydney, Avustralya

13- Toronto, Kanada

14- Lahey, Hollanda

15- Wellington, Yeni Zelanda

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Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu! - Resim: 12

16- Düsseldorf, Almanya

17- Lüksemburg, Lüksemburg

18- Stockholm, İsveç

19- Berlin, Almanya

20- Ottawa, Kanada

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