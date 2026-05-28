Yatılı kız okulunda yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rift Valley Bölgesi Emniyet Müdürü Samuel Ndanyi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin kuzeybatısındaki yatılı eğitim kurumunda gece saatlerinde yangın çıktı. Başkent Nairobi'nin yaklaşık 160 kilometre kuzeybatısında konumlanan ve Kenya'nın önemli şehir merkezlerinden biri olarak gösterilen Nakuru'daki okulda alevlerin hızla yayılması üzerine bölgede geniş çaplı kurtarma çalışmaları yürütüldü.

EĞİTİM BAKANI ACI BİLANÇOYU AÇIKLADI: "16 CAN KAYBIMIZ VAR"

Faciaya ilişkin detayları ve sağlık durumlarına yönelik güncel bilgileri Eğitim Bakanı Julius Ogamba kamuoyu ile paylaştı. Yangın sırasında okul binasında toplam 808 kız öğrencinin bulunduğunu kaydeden Ogamba, ölü ve yaralı sayılarını şu sözlerle aktardı: "Bunlardan 79'u yaralandı. Yaralılardan 71'i tedavi edilip taburcu edildi, 7'sinin ise hala hastanede tedavisi devam ediyor. Şu anda 16 can kaybımız var."

Ölümcül yangının kontrol altına alınmasının ardından olayın çıkış nedenini belirlemek amacıyla adli ve idari adımlar atıldı. İçişleri Kabine Sekreteri Kipchumba Murkomen, okulda meydana gelen yangına ilişkin soruşturmanın halihazırda sürdüğünü bildirdi.

Murkomen, resmi makamlarca yürütülen soruşturmanın sonuçları açıklanana kadar halkı yangının nedeni konusunda spekülasyon yapmaktan kaçınmaya çağırdı.