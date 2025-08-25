Yazılımcıdan intikam hamlesi: İşten atılacağını anladı, tüm projeleri sildi!

ABD’de bir yazılımcı, işten çıkarılacağını anlayınca şirket ağını çökerten “kill switch” geliştirdi. Tüm projeleri silen bu intikam planı, 4 yıl hapis cezasıyla sonuçlandı.

Yayınlanma: Güncellenme:

ABD’de işten çıkarılacağını fark eden bir yazılımcı, şirketin en kritik projelerini hedef aldı. “Kill switch” adını verdiği kötü amaçlı yazılımı devreye sokan yazılımcı, bütün ağı çökertti ama sonunda hapis cezasından kurtulamadı.

ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Houston’da yaşayan 55 yaşındaki Davis Lu, korunan bilgisayarlara zarar vermek suçundan 4 yıl hapse mahkûm edildi.

Eaton Corp.’ta 11 yıl boyunca çalışan Lu, 2018’de şirketin yeniden yapılanma sürecinde sorumluluklarının azaltıldığını fark etti. İşten çıkarılacağı endişesiyle sistemlere gizli kodlar yerleştirmeye başladı.

Lu’nun hazırladığı “kill switch”, adının sistemden silinmesiyle devreye giriyordu. Hesabı kapatılınca yazılım çalıştı, şirketin üzerinde çalıştığı projeler yok edildi ve ağ tamamen devre dışı kaldı.

Olay sonrası yapılan incelemede sabotaj ortaya çıkarıldı ve dava açıldı. Şirketin kayıpları büyük olurken, Lu’nun intikam planı demir parmaklıklar ardında sonuçlandı.

