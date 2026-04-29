Uluslararası Gençlik Festivali, 11-17 Eylül 2026 tarihleri arasında Rusya’nın Yekaterinburg kentinde kapılarını açmaya hazırlanıyor. "Dünya Gençlik Şehri" olarak adlandırılan sembolik merkezde gerçekleştirilecek etkinliğe medya mensupları, bilişim uzmanları, sporcular, bilim insanları, gönüllüler ve kamu görevlileri katılacak. Organizasyon, dünyanın farklı bölgelerinden gelen gençlerin profesyonel ağlarını genişletmelerine ve ortak bir gelecek vizyonu oluşturmalarına olanak tanıyacak. PERU'DAN NİJERYA'YA, ALMANYA'DAN RUSYA'YA Kongre merkezinde yürütülecek çalışmalar kapsamında katılımcılar, uluslararası ekipler halinde görev alacak. Peru’dan bir yazılımcı ile Nijerya’dan bir sosyal girişimci veya Almanya’dan bir tasarımcı ile Rusya’dan bir mühendis aynı çalışma grubunda buluşacak. Bu ekip çalışmaları ve kurulacak ortaklıklar sayesinde yeni girişimlerin hayata geçmesi bekleniyor. Gençler, ilk tanışma anından itibaren uzun vadeli stratejik ortaklıklar kurma fırsatı yakalayacak. Festival bünyesinde oluşturulan sergi alanlarında ise gençlere yönelik küresel fırsatlar ve projelerin tanıtımı yapılacak. 150'DEN FAZLA KONUŞMACI KÜRESEL KRİZLERİ MASAYA YATIRACAK Festivalin entelektüel temelini oluşturan eğitim programlarında 150’den fazla yerli ve yabancı konuşmacı söz alacak. Düzenlenecek panel ve tartışma programlarında gıda sorunları, su kaynaklarının korunması, teknolojik değişimler ve dijitalleşmenin beraberinde getirdiği zorluklar gibi küresel meseleler değerlendirilecek. Ayrıca kültür, tarih, şehirleşme ve demografi gibi toplumsal gelişim alanları da etkinlik boyunca ana gündem maddeleri arasında yer bulacak. Organizasyonda sosyal sorumluluk projeleri ile kariyer planlama süreçleri eş zamanlı olarak yürütülecek. Katılımcılar, sahip oldukları fikirleri somut iş planlarına dönüştürmek için kariyer danışmanlarından profesyonel destek alacak. Kurulan yeni iş birlikleri çerçevesinde ekipler arası görev paylaşımları yapılacak ve kaynak yönetimi konusunda mutabakatlar sağlanacak. Festivalin sonunda ise birlikte çalışma kararı alan ekipler için net bir yol haritası oluşturulmuş olacak. ÜNLÜ SPORCULAR SAHNEYE ÇIKACAK Kültürel program çerçevesinde düzenlenecek açılış töreni, konserler, film gösterimleri ve ulusal mutfak tanıtımlarıyla katılımcılar arasında bir güven ortamı tesis edilecek. Kültürel faaliyetlerin etkisine yönelik yapılan değerlendirmede, "Bu etkinlikler mesafeleri azaltıp uzun vadeli ilişkilerin temelini atıyor" ifadelerine yer verildi. Söz konusu programlar, wellness etkinlikleri ve ünlü sporcuların katılım sağlayacağı atölye çalışmalarıyla desteklenecek. Ural bölgesinin endüstriyel mirasını taşıyan Yekaterinburg, Avrupa ve Asya sınırındaki konumu itibarıyla iki medeniyetin sentezini sunacak. Eşit temele dayalı ilişkilerin kurulmasının öncelendiği festivalin vizyonu, "Rusya, kuralları dayatmayan açık bir diyalog ortamı sunuyor" yaklaşımıyla aktarılıyor. Şehrin bu sembolik konumu, tek bir modelin üstünlüğüne değil; denge ve karşılıklı saygıya dayanan çok kutuplu bir anlayışı temsil ediyor. Harekete geçmeye hazır olan genç liderlerin başvuruları, 30 Nisan 2026 tarihine kadar ilgili resmi web platformu üzerinden kabul edilmeye devam edecek.