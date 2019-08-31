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Yemen, BAE'nin bahanelerini “sahte“ olarak niteledi

Yemen, BAE'nin bahanelerini “sahte“ olarak niteledi

YEMEN (AA) - Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) orduyu hedef alan saldırısına ilişkin bahanelerini "sahte" olarak nitelendirdi.
Yemen haber ajansının haberine göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında istisnai olarak toplanan Yemen hükümeti, ülkenin güneyindeki silahlı isyancı harekete karşı alınması gereken önlemleri görüştü.
Yemen hükümeti, BAE'nin orduyu hedef alan saldırılarına ilişkin sunduğu bahaneleri "sahte" olarak niteledi.
Hükümet, BAE'nin Yemen ordusuna terör iltisakı suçlaması çabalarının, orduya karşı kanunsuz ve açık bir şekilde düzenlenen saldırıyı örtmek için gösterilen sadece bedbaht bir çaba olduğunu açıkladı.
Söz konusu saldırının uluslararası toplum önünde tüm kanuni sorumluluğunun BAE'de olduğunu belirten hükümet, saldırıyı kınadı.
Yemen hükümeti, Arap koalisyonunun meşruiyete destek amacı taşıyan oluşumundan çıkmaması ya da Yemen devletini cendere içine almak ve parçalamak için bu oluşumun bir perde haline getirilmemesinin önemine vurgu yaptı.
Toplantıda ayrıca hükümet, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden sorumluluğunu yerine getirmesi ve BAE'nin Yemen ordusuna karşı düzenlediği saldırıyı kınaması çağrısında bulundu.
Aden ve Ebyen kentlerinde siyasi gerekçelerle geniş çaplı tutuklamaların ve tasfiyelerin gerçekleştirildiğine dikkati çekildi. Gelişmeler karşısında Suudi Arabistan'ın takındığı tavırdan duyulan memnuniyet dile getirildi.
Dün, Yemen Savunma Bakanlığı, BAE'ye ait uçakların, geçici başkent Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan hava saldırılarında ölü ve yaralıların sayısının 300'den fazla olduğunu açıklamıştı.
Söz konusu gelişmelere ilişkin saldırıyı doğrulayan BAE tarafından yapılan açıklamada, Aden havalimanındaki Arap koalisyon güçlerine karşı düzenlenen terör saldırısına cevap olarak ülkenin güneyinde silahlı terörist gruba saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yemen #suudi arabistan #Güney Geçiş Güçleri #Ebyen #Birleşik Arap Emirlikleri #Arap koalisyonu #Aden
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