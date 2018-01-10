Yemen'in El-Beyda ilinde ABD'ye ait olduğu öne sürülen insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırıda terör örgütü El-Kaide'ye mensup 3 militanın öldürüldüğü bildirildi.
Kentteki bir aşiret liderinden alınan bilgiye göre, içinde El-Kaide militanlarının bulunduğu bir araç seyir halindeyken İHA ile vuruldu. Saldırıda 3 militanın öldüğü belirtildi.
ABD ya da Yemen makamlarından ise henüz saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
ABD, son dönemde Yemen'in Şebva, Ebyen ve Beyda illerinde bulunan El-Kaide hedeflerine de yoğun hava saldırıları düzenliyor.
ABD'ye ait olduğu iddia edilen İHA ile düzenlenen saldırıda 3 El-Kaide militanı öldürüldü
Yemen'in El-Beyda ilinde ABD'ye ait olduğu öne sürülen insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırıda terör örgütü El-Kaide'ye mensup 3 militanın öldürüldüğü bildirildi.
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