Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun saldırılarına maruz kalan Yemen, açlıkla mücadele ediyor. Gıda krizi 2015'ten bu yana en üst seviyeye çıktı. Dünya Gıda Programı Yemen Direktörü Stephen Anderson Yemen'in yarısından fazlasının gıda konusunda uluslararası kaynaklara bağımlı olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın Yemen'e askeri müdahalede bulunudğu 2015 yılından beri, Yemen'deki gıda krizi en üst seviyeye ulaştı.



Üç yıl önce başlatılan "Kararlılık Fırtınası" operasyonundan beri Suudi öncülüğündeki koalisyon ile Yemenli güçler arasındaki çatışmalar yeryüzündeki en kötü insani krize yol açtı.



Siyasi çalkantılar ise ekonominin kötüye gitmesine yol açtı. Bu da açlık ve yetersiz beslenmeye neden oldu. Yemen nüfusunun yarısından fazlası, Dünya Gıda Programı, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kaynaklara bağımlı hale geldi. Dünya Gıda Programı Yemen Direktörü Stephen Anderson ülkedeki trajik durumu bu sözlerle özetledi.



Yemen'deki gıda güvenliği durumu, Hudeyda'daki son savaştan önce bile çok endişe verici durumdaydı. Bunun nedeni ise, 2018'in başından beri 8.4 milyon insanın gıda yardımına çok yüksek düzeyde ihtiyaç duyması. Açlık seviyesi , geçen yıla göre yüzde 25 arttı. Yardıma muhtaç ve açlık çeken insanların sayısı 18 milyon. Bunların 8.4 milyonu ise açlıktan ölüyor.



2015'teki müdahaleden önce de Yemen'de durum o kadar iç açıcı değildi. 2011'de eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'e karşı devrimin başlamasından bu yana ülke çapında grevler ve silahlı çatışmalar yaşanıyordu.



Dünya Gıda Programı yetkilisine göre Yemen'deki istikrarsızlık, çiftçiler de dahil olmak üzere birçok insanı evlerinden ayrılmaya zorladı. Ülkede tarımsal üretim bitmeyen savaşlar nedniyle büyük ölçüde askıya alındı.



Hudeyda'da yaşananlarla ilgili son derece endişeliyiz. Her şeyden önce, Haziran ayında çatışmalar arttı. Birçok kişi, özellikle Hudeyda şehrinin güneyinde, Duraihimi, Tuhayta, Baiyt al Faqih, Hays gibi bölgelerden yerinden edildi Bütün bu ilçelerde evsiz birçok erkek, kadın ve çocuklar vardı.



Yemen, yiyecek için dışarıya büyük ölçüde bağımlı. Bu yüzden birçok yardım organizasyonu Yemen'e gıda yardımı yapıyor.





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