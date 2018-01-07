Suudi Arabistan sınırına yakın Sada ilinde, teknik arıza sebebiyle düşen savaş uçağındaki 2 pilot sağ kurtuldu

Yemen'in Sada vilayetinde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağının teknik arızadan dolayı düştüğü, 2 pilotun sağ kurtulduğu bildirildi.



Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, operasyona katılan bir savaş uçağının, teknik arıza sebebiyle düştüğü belirtildi.



Uçakta bulunan 2 pilotun yara almadan kurtulduğu aktarılan açıklamada, kara ve hava kuvvetlerinin gerçekleştirdiği ortak kurtarma operasyonu sonucu pilotların olay yerinden tahliye edilerek Suudi Arabistan'a getirildiği kaydedildi.



"El-Mesire" televizyonunda daha önce yayınlanan haberde​, koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağının Yemen'in Suudi Arabistan sınırına yakın Sada kentinde vurulduğu iddia edilmişti.



