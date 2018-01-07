Yemen'in Sada vilayetinde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağının teknik arızadan dolayı düştüğü, 2 pilotun sağ kurtulduğu bildirildi.
Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, operasyona katılan bir savaş uçağının, teknik arıza sebebiyle düştüğü belirtildi.
Uçakta bulunan 2 pilotun yara almadan kurtulduğu aktarılan açıklamada, kara ve hava kuvvetlerinin gerçekleştirdiği ortak kurtarma operasyonu sonucu pilotların olay yerinden tahliye edilerek Suudi Arabistan'a getirildiği kaydedildi.
"El-Mesire" televizyonunda daha önce yayınlanan haberde, koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağının Yemen'in Suudi Arabistan sınırına yakın Sada kentinde vurulduğu iddia edilmişti.
Suudi Arabistan sınırına yakın Sada ilinde, teknik arıza sebebiyle düşen savaş uçağındaki 2 pilot sağ kurtuldu
Yemen'in Sada vilayetinde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağının teknik arızadan dolayı düştüğü, 2 pilotun sağ kurtulduğu bildirildi.
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