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Yemen'de koalisyon güçlerine ait savaş uçağı düştü

Suudi Arabistan sınırına yakın Sada ilinde, teknik arıza sebebiyle düşen savaş uçağındaki 2 pilot sağ kurtuldu

Yemen'de koalisyon güçlerine ait savaş uçağı düştü

Yemen'in Sada vilayetinde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağının teknik arızadan dolayı düştüğü, 2 pilotun sağ kurtulduğu bildirildi.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, operasyona katılan bir savaş uçağının, teknik arıza sebebiyle düştüğü belirtildi.

Uçakta bulunan 2 pilotun yara almadan kurtulduğu aktarılan açıklamada, kara ve hava kuvvetlerinin gerçekleştirdiği ortak kurtarma operasyonu sonucu pilotların olay yerinden tahliye edilerek Suudi Arabistan'a getirildiği kaydedildi.

"El-Mesire" televizyonunda daha önce yayınlanan haberde​, koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağının Yemen'in Suudi Arabistan sınırına yakın Sada kentinde vurulduğu iddia edilmişti.

 

Etiketler; #Yemen #uçak #suudi arabistan #operasyon
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