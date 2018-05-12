Yemen'e giden bir Türk gemisinde patlama meydana geldi. Dün yaşanan olayda gemi hasar aldı.

50 bin ton Rus buğdayı taşıyan İnce İnebolu isimli gemi Yemen'de Husilerin kontrolündeki Salif limanına ulaştı. Ancak demirlediği sırada gemide patlama meydana geldi.



Türk gemisinin sol orta tarafında alçalma oluştu. Kaptanın yardım çağrısı üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon bölgeye ulaştı. Kuru yük gemisi Cizan limanına çekildi.



Patlama neyin yol açtığı bilinmiyor ancak füze saldırısı olması da ihtimaller arasında.



Öte yandan incelemelerde bulunan Suudi yetkililer patlamanın içeriden dışarıya doğru olduğunu ifade etti. Geminin parçalarının aşırı ısınmasından kaynaklı bir kaza ihtimalinin bulunduğu da belirtildi.



Patlamanın, geminin bazı parçalarının aşırı ısınması yüzünden mi yoksa bir füze isabetiyle mi olduğu konusunda kesin bir sonuca varılmadığı aktarıldı.







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