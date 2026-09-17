Yemen Ensarullah Lideri El-Husi "Mekke saldırısı" yalanına sert tepki gösterdi

Ensarullah lideri Seyid Abdülmelik Bedrettin El-husi, Suudi Arabistan yönetiminin son dönemde gündeme getirdiği iddialara sert bir dille yanıt verdi.

"BU YALANI KİMSE KABUL ETMEZ"

Yaptığı açıklamada konuya ilişkin tutumunu net bir dille ortaya koyan El-husi, "Suudi Arabistan'ın Yemen Silahlı Kuvvetlerinin Mekke'yi tehdit ettiğine dair iddiası çok büyük bir yalan ve açık bir iftiradır ki İslam dünyasında hiçbir aklı selim bunu kabul etmez.'' ifadelerini kaydetti.

Mekke ve İslam'ın kutsal değerleri söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını vurgulayan El-Husi, "Biz Yemen milleti olarak canımızı, ruhumuzu, hayatımızı, malımızı ve sahip olduğumuz her şeyi Mekke-i Mükerreme ve İslam'ın kutsal değerleri için feda ediyoruz." dedi.

CUMA GÜNÜ SOKAKLARA ÇAĞRI

Yemen lideri, iftiracı olarak nitelendirdiği kesimlere karşı toplumsal bir tepki oluşturulması gerektiğini söyleyerek cuma günü başkent ve diğer illerde yürüyüşler düzenlenmesi için Yemen halkına çağrıda bulundu: "Kutsal değerler için gözyaşı döken herkese söylüyorum. Eylem ve gerçeklik sahasına gelin ve kutsal değerlerinizi savunun."

Yemen'i hedef alan askeri operasyonlara da değinen El-husi, bu operasyonlara Amerikalı, İsrailli ve İngiliz uzmanların dahil olduğunu ileri sürdü. El-husi'ye göre Suudi Arabistan, ülke genelinde 2000'den fazla camiyi hedef almış durumda. Bu camiler arasında yalnızca çatışma bölgelerindeki değil, Yemen topraklarının derinliklerinde, savaş cephesinden uzak bölgelerde bulunan camilerin de yer aldığını belirtti.

Açıklamasında Suudi Arabistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden temin ettiği uçaklara da dikkat çeken El-husi, söz konusu ABD yapımı uçakların Yemen'e yönelik operasyonlarda Suudi tarafınca kullanıldığını öne sürdü. Yemen'in Amerikan yapımı seyir füzeleriyle bombalandığının altını çizen El-husi, kendilerinin bu süreçte savunma konumunda olduğunu hatırlattı.

"OLAYLAR SANA HAVALİMANI SALDIRISIYLA BAŞLADI"

El-husi, yaşanan gerginliğin kökenine de değinerek mevcut sürecin, Suudi Arabistan'ın Sana Havalimanı'na düzenlediği saldırıyla başladığını bir kez daha yineleyerek, "Biz İslam'ın kutsal değerleri için canımızı feda ediyoruz. Hiçbir aklı selim Yemen'de Yemen halkının kutsal değerlere el uzatabileceğini düşünemez." açıklamasını yaptı.