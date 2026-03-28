Yemen İsrail'e askeri operasyon başlattığını resmen duyurdu

Yemen, İran ve bölgedeki diğer direniş cephelerini desteklemek amacıyla İsrail'e yönelik ilk askeri operasyonunu balistik füzelerle başlattığını resmen ilan etti.

Yemen, İsrail'e yönelik doğrudan askeri müdahale kararı aldığını ve bu kapsamda ilk saldırıyı başlattığını resmen doğruladı. Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, saldırının güneydeki hassas askeri hedeflere balistik füzeler fırlatılarak gerçekleştirildiği belirtildi.

DİRENİŞ CEPHELERİNE DESTEK

Yemen Silahlı Kuvvetleri, operasyonun gerekçelerini ve hedeflerini detaylandıran resmi bir bildiri yayımladı. Bildiride, "Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin önceki bildirisinde İran İslam Cumhuriyeti ile Lübnan, Irak ve Filistin'deki direniş cephelerini desteklemek amacıyla doğrudan askeri müdahalede bulunulacağına dair belirtilenlerin uygulanması kapsamında ve askeri gerilimin sürekli tırmanması, altyapıların hedef alınması, Lübnan, İran, Irak ve Filistin'deki kardeşlerimize karşı işlenen suçlar ve katliamlar nedeniyle, Yemen Silahlı Kuvvetleri, Yüce Allah'ın yardımıyla ve ona güvenerek, balistik füzeler fırlatarak ve işgal altındaki güney Filistin'deki hassas askeri hedefleri vurarak ilk askeri operasyonu başlatmıştır." ifadeleri kullanıldı.

