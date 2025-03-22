Yemen, İsrail'in Ben Gurion Havaalanı'nı vurdu, Telaviv'de sirenler çaldı

İsrail'den yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı aktarıldı. Yemen'den yapılan açıklamada, Ben Gurion Havaalanı'nı hedef aldıklarını ve "Gazze'ye yönelik saldırılar durana ve abluka kaldırılana kadar" bu durumun süreceği vurgulandı.

Yemen, İsrail'in Ben Gurion Havaalanı'nı vurdu, Telaviv'de sirenler çaldı
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İsrail'den yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı aktarıldı. Yemen saldırıyı üstlenerek Ben Gurion Havaalanı'nın hedef alındığını açıkladı.

YEMEN BEN GURİON HAVAALANI'NI VURDU

İsrail ordusu, Yemen’den fırlatılan bir füzenin düşürüldüğünü açıkladı. İsrail’in birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtilirken, saldırıyı Yemen Silahlı Kuvvetleri üstlendi.

Husiler ise yaptıkları açıklamada saldırıyı üstlenerek Ben Gurion Havaalanı'nın hedef alındığını açıkladı. Havayolu firmalarına Ben Gurion Havaalanı'nın güvensiz hale geldiği uyarısı yapılan açıklamada, "Gazze'ye yönelik saldırılar durana ve abluka kaldırılana kadar" bu durumun süreceği vurgulandı.

İSRAİL'DE SİRENLER ÇALDI

Ateşkesi tek taraflı olarak sonlandırarak Gazze Şeridi'ne yeniden saldıran İsrail’e Yemen'deki İran destekli Husilerden bir misilleme saldırısı daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı aktarıldı. Füzenin İsrail sınırlarına girmeden önce İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.

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