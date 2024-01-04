Yemen Kızıldeniz'i ABD ve İsrail'e Dar Etti! ABD'den Dünyaya Yardım Çağrısı

7 Ekim'de başlayan Aksa Tufanı Harekâtı'nın ardından Babülmendep Boğazı dünyanın gündemine oturdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Boğaz'dan geçip İsrail'e mal taşıyan gemileri hedef aldı. Yemen ayrıca bölgedeki ABD savaş gemilerine de saldırılar düzenledi.

ABD ise Yemen'e karşı İsrail'e giden gemilerin güvenliğini sağlamak için çok uluslu bir güç oluşturduğunu duyurdu. 1 Ocak'ta ise 10 Yemen askerini Kızıldeniz'de öldürdü.

Aralarında ABD, İngiltere, Almanya, Kanada, İtalya ve Japonya'nın da olduğu 12 ülke, yaptıkları ortak açıklamayla Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle Yemen'i kınadı ve Yemen'in saldırıların sorumluluğunu taşıyacağını belirtti.

ABD son olarak Yemen'in Kızıldeniz'deki saldırılarına karşı Birleşmiş Milletler'i acil harekete geçmeye çağırdı.

Rusya ve Çin de uluslararası ticaretin sekteye uğramaması gerektiğine dikkat çekti.

Hamas ve Hizbullah ise yaptığı açıklamalarda direniş güçleri arasında Kızıldeniz'in girişini tutan Yemen'i de sayıyor ve İsrail'e mal taşıyan gemilerle ABD donanmasını hedef alan Yemen'i selamlıyor.

Kızıldeniz'de bu gelişmeler yaşanırken İran da 4. Deniz Filosu komutasındaki "Elburz" adlı savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi.