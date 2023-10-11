Yemen'deki Husiler'den Filistin'e Destek

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'na Yemen'de faaliyet gösteren Husiler'den destek geldi.



Yemen Husileri olarak bilinen Ensarullah Hareketinin silahlı kanadı açıklama yaptı. Hamas'a destek verdi. "Geliyoruz, sürprizlerimizi bekleyin." ifadelerini kullanarak İsrail'e gözdağı verdi.



Yemen Ensarullah hareketi lideri Abdülmelik El-Husi de daha önce yaptığı açıklamada Filistin halkına destek vermişti.



- Açıklamada "Yemen halkı, Filistin halkının yanında olma kutsal görevini yerine getirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır. Amerikalıların doğrudan askeri müdahalede bulunması durumunda füze bombardımanlarına ve yürüyüşlere dahi katılmaya hazırız" ifadeleri kullanıldı.





"GELİYORUZ SÜRPRİZLERİ BEKLEYİN"

YEMEN'DEKİ HUSİLER FİLİSTİN'E DESTEK VERDİ