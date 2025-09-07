Yemen'deki Husiler'den İsrail’in güneyindeki Ramon Havalimanı’na İHA saldırısı

Yemen’deki Husiler, İsrail’in Eylat şehrinde bulunan Ramon Havalimanı’na patlayıcı yüklü İHA ile saldırı düzenledi. Terminal yakınlarında patlama sonrası dumanlar yükseldi, 2 kişi yaralandı.

Yemen'deki Husiler'den İsrail’in güneyindeki Ramon Havalimanı’na İHA saldırısı
Yemen’deki Husiler, İsrail’in güneyindeki Eylat şehrinde bulunan Ramon Havalimanı’na saldırı düzenledi.

İsrail acil durum servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, havalimanının yolcu terminaline patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, saldırıda 2 kişinin yaralandığı, yaralılardan birinin şarapnel ya da patlama etkisiyle yaralandığı, diğerinin ise şiddetli anksiyete nedeniyle tedavi altına alındığı belirtildi.

Bölgeden gelen görüntülerde terminalin yakınlarında dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail Havalimanları İdaresi, Ramon Havalimanı hava sahasının kapatıldığını açıkladı. İsrail ordusu ise Yemen’den fırlatılan 3 insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

husiler Yemen israil
