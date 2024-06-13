Yeni Kaledonya halkı direndi ve kazandı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Kanaklar’ın kararlı mücadelesi karşısında geri adım attı. Pasifik Okyanusu’ndaki Yeni Kaledonya’da halkın karşı olduğu anayasa reformu askıya alındı. Macron daha önce anayasa reformu için “Asla erteleme ya da askıya alma kararı vermeyeceğim” demişti.

Yeni Kaledonya halkı direndi ve kazandı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı
Editör: Haber Merkezi

Yeni Kaledonya halkı direndi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geri adım atmak zorunda kaldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yeni Kaledonya’daki Kanakların karşı çıktığı anayasa reformunu askıya aldı. Macron daha önce “Asla erteleme ya da askıya alma kararı vermeyeceğim” demişti.

Fransız hükümetinin yerel halk Kanakların gücünü kırmak için hazırladığı anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'ta harekete geçmişti. Kanaklar 10 yıldan uzun süre adada yaşayan Fransız vatandaşlarının oy kullanabilmesinin önünü açan anayasa reformuna karşı çıkıyor.

Paris yönetimi Pasifik Okyanusu’nda yer alan Yeni Kaledonya’ya polis ve jandarma sevk etmiş. Adada olağanüstü hâl ilan eden Fransa hükümeti baskı ve şiddet ile gösterileri engellemeye çalışmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron son olarak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi karşısında aldığı ağır yenilginin ardından Ulusal Meclis’i feshetmiş ve erken seçim kararı almıştı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Yeni Kaledonya # fransa # Emmanuel Macron
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