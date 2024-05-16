Yeni Kaledonya’da ada halkı Fransa'ya baş kaldırdı

Avustralya’nın doğusunda Büyük Okyanus’taki 295 bin nüfuslu Yeni Kaledonya'da sokaklar hareketlendi. Ülkeyi 16 bin 740 kilometre uzaktaki Fransa yönetiyor.

Fransız hükümeti adanın yerli halkı Kanakların adadaki seçimlerde nüfuzunu azaltacak bir anayasa değişikliği yaptı. Bunun üzerine adada olaylar çıktı.

Bağımsızlık yanlısı Kanaklar, Yeni Kaledonya'da 10 yıl yaşamış Fransızların oy kullanmasına olanak sağlayan anayasa reformuna karşı çıkıyor. Anayasa değişikliği, bağımsızlık yanlıları tarafından Fransa'nın sömürgeci kimliğinin bir uzantısı olarak görülüyor.

Kanakların karşı çıktığı anayasa değişikliği topraklarından binlerce kilometre ötedeki Fransız Ulusal Meclisinde 153'e karşı 351 oyla kabul edildi.

Fransız Ulusal Meclisinin kararının ardından Yeni Kaledonya’da çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 200 aracın yakıldığı, 50'den fazla iş yerinin zarar gördüğü olaylarda, aralarında polislerin de olduğu yüzlerce kişi yaralandı.

Yeni Kaledonya'da şiddet olaylarının artmasının ardından Fransa saatiyle 20.00'de olağanüstü hal (OHAL) yürürlüğe girdi. OHAL'in 12 gün boyunca devam edeceği kaydedildi.

Yerel yönetim, Yeni Kaledonya'nın büyük şehirlerindeki sokağa çıkma yasağını yarına kadar uzattı.

FRANSA, YENİ KALEDONYA'YA ASKER SEVK EDECEK

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Yeni Kaledonya'ya asker sevk edileceğini bildirdi.

Gabriel Attal, Yeni Kaledonya'ya havalimanı ve limanların güvenliğini sağlamak için asker sevk edileceğini ve bölgede sosyal medya platformu TikTok'un yasaklanacağını belirtti.