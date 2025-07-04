Yeni logo neyi temsil ediyor? Suriye'nin ulusal devlet arması yenilendi

Suriye’nin devlet logosu yenilendi. Devrilen Esad yönetimi dönemine dair imgeler değiştirildi.



Suriye’nin başkenti Şam’da Cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen programla ülkenin yeni devlet arması tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ulusal logoyu kamuoyuna sundu.

Armada önceki dönemde de kullanılan Şahin yer aldı. Suriye illerini temsilen Şahin’in kanadında 14 büyük tüy bulunuyor. Şahin figürü önceki logoda sağa bakerken yeni armada sola bakıyor. Logoda tarımsal karakteri simgeleyen iki buğday başağı kaldırılırken iki olan şahin kalkanındaki yıldız sayısı ise üçe çıkarıldı. Suriye bayrağındaki yıldız sayısı da ikiden üçe çıkarılmıştı.

Suriye’de tüm devlet kurumlarına ait sembol, mühür, resmi belgeler, kimlik kartı ve pasaportlar yeni devlet arması yani ulusal logoyla değiştirilecek.

Suriye Cumhurbaşkanı, ulusal logo tanıtımında “Tek Suriye” mesajı verdi. Şara, “Ortaya koyduğumuz arma bölünmeyi ve parçalanmayı kabul etmeyen birleşik Suriye’yi ifade ediyor” sözlerini kullandı.

