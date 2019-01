Yeni yıl tüm dünyada coşku ve umutla karşılandı. Avustralya'dan Hong Kong'a, Suriye'den Almanya'ya, Fransa'dan New York'a dünya yeni yıla coşkuyla girdi.

2019 bütün dünyada büyük kutlamalarla karşılandı.Dünya halkları yeni yıla umutla girdi.Avustralya'da Sidney Opera Binası ve Körfez Köprüsü'ndeki havai fişek gösterisi görülmeye değerdi.Avustralyalılar Sidney şehrini vuran fırtınaya rağmen sokaklarda yeni yılı kutladı.Hong Kong'da kutlamaların adresi Victoria Limanı'ydı.Mavnalardan atılan havai fişekler geceyi aydınlattı. Kıyıdan binlerce Hong Kong'lu gösteriyi izledi.Rusya'da binlerce insan 2019'u ağırlamak için Moskova'da sokaklardaydı.Kremlin'in Spasskaya Kulesi'nde gece yarısı havai fişek gösterisi yapıldı.Tüm kentte kutlamalar düzenlendi. Özellikle Manezhnaya Meydanı ve Kızıl Meydan kutlamaların merkeziydi.Takvimlerinde yılbaşının şubat ayında kutlandığı Çin'de yeni yıl etkinliklerinin adresi Pekin'deki Olimpiyat Parkı'ydı.Düzenlenen buz pateni, dans ve ışık gösterileri biryeşince ortaya muhteşem bir şov çıktı.Suriyeliler ise yeni yıla ülkelerinin tekrar barışa kavuşması dilekleriyle girdiler.Şam sakinleri, yeni yılı geleneksel müziklerle, güzel bir şekilde aydınlatılmış sokak ışıklarıyla ve etkileyici bir havai fişek gösterisiyle kutladılar.Fransa'da ise yılbaşı gecesine Sarı Yelekliler damgalarını vurdu.Sarı Yelekliler Champs-Elysee Caddesi'ndeki kutlamalara katılmak istediler. Polis göstericilerin kutlama alanına girmesini engellemeye çalıştı. Gergin anlar yaşandı.Almanya'da kutlamaların merkezi için Berlin'deki Brandenburg Kapısı idi.Gece yarısı havai fişek gösterisi yapıldı. Berlin sokaklarını yüz binlerce insan doldurdu. Almanlar yeni yıla coşkuyla girdiler.ABD'nin New York şehrinde, New Square'de geleneksel geri sayım yapıldı. Geleneksel geri sayıma katılmak için New Yorklular yağmura ve düşük sıcaklıklara meydan okudu ve 2019'u sokakta karşıladılar.