Yeni Zelanda 2026'ya "Merhaba" dedi

Dünyanın dört bir yanında beklenen 2026 yılı için geri sayım resmen başladı. Yeni yıla giriş yapan ilk ülke, Büyük Okyanus'ta bulunan ada ülkesi Kiribati oldu. Kiribati'nin yeni takvim yılına adım atmasının hemen ardından Yeni Zelanda da 2026'yı karşıladı.

GÜNEY YARIM KÜREDE YAZ COŞKUSU

Güney Yarım Küre'de bulunduğu için yeni yılı yaz mevsiminde karşılayan Yeni Zelanda, Türkiye saati ile (TSİ) 14.00'te 2026'nın ilk dakikalarına girdi. Ülkenin Auckland şehrinde toplanan binlerce kişi, kutlamalar için belirlenen alanları doldurdu.

SKY TOWER'DA GÖRSEL ŞÖLEN

Kutlamaların merkezi Auckland'deki ünlü Sky Tower oldu. Kulede gerçekleştirilen havai fişek gösterileri gökyüzünü aydınlatırken, alanda toplanan kalabalık geri sayımın bitmesiyle birlikte büyük bir coşku yaşadı. Binlerce kişinin hep bir ağızdan geri saymasının ardından Yeni Zelanda, 2026'ya resmen "Merhaba" dedi.