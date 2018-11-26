Yeni Zelanda'da sahile vuran 150'ye yakın balina öldü. Yeni Zelanda'da balinaların kıyıya vurma olayı yılda 85 kere görülüyor. Bu kez balinaların sürü halinde ölmesi endişe yarattı.

Yeni Zelanda'da kıyıya vuran iki balina sürüsü öldü.



150'ye yakın balina, Yeni Zelanda'nın Güney Adası açıklarındaki Stewart Adası'nda birbirlerine iki kilometre mesafede bulundu.



Balinalar ilk olarak, uzak bölgede kamp yapan bir kişi tarafından fark edildi.



Yetkililer, olay yerine ulaştığında balinaların yarısının zaten öldüğünü, diğer yarısının da kurtulmaları zor olduğu için uyutulduğunu belirtti.



Yetkililerden Ren Leppens "Maalesef kalan balinaların başarılı bir şekilde yüzdürülme ihtimali çok düşüktü. Yakında yeterli personel bulunmaması ve balinaların kötüleşen durumları nedeniyle en insani çözüm uyutmaktı. Ama daima yine de çok üzücü bir karar." dedi.



Yeni Zelanda'da balinaların kıyıya vurma olayı yılda yaklaşık 85 kez görülüyor, ancak çoğu vakada sürüler değil, tek tek balinalar sahile vuruyor.



Balinaların neden kıyıya vurdukları henüz bilinmiyor. Olası nedenler ise hastalık, yön bulmada hatalar, çekilen deniz ya da bir yırtıcı tarafından kovalanmak.





ulusal.com.tr